總統出訪中國恐軍演 綠委：只會把台灣愈推愈遠

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德即將出訪太平洋友邦，但路透社報導，中國可能藉機在台灣周邊展開軍事演習。民進黨立委賴瑞隆說，中共若連出訪都不允許，那顯然完全不給中華民國任何空間；民進黨立委林俊憲表示，用這種武力威脅恐嚇，絕對會得到反效果，把台灣愈推愈遠。

路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國未來幾天可能以總統賴清德即將出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。台灣安全官員表示，中國可能將正在南海或東海進行的軍事活動「重新包裝」，將其移至更近台灣的位置，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

民進黨立委賴瑞隆下午在民進黨中常會前受訪表示，賴總統出訪到友邦，這是人民的期待，也是總統善盡職責，中共如果又軍演，只是招致台灣人民、全世界更大的反彈。

賴瑞隆說，中華民國的總統去中華民國的友邦從事外交與邦誼行為，如果中共連這個都不允許，那顯然完全不給中華民國任何空間，「只接受一個中國、只接受中華人民共和國，那台灣人民又豈能接受？」

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賴瑞隆指出，中共不要再自欺欺人，一方面騙台灣人民可以談、有九二共識空間，但另一方面，所有作為卻證實心中只有中華人民共和國，完全不給中華民國跟台灣空間；用軍演恫嚇台灣，台灣人民絕不接受，也呼籲國人此時應該不分黨派團結支持總統，讓中華民國走出去，讓中華民國總統強化邦誼、全世界民主國家可以支持台灣，讓中共面對更大國際壓力，這才是確保兩岸和平最好的路。

民進黨立委林俊憲說，台灣人民心裡很憤怒，總統出訪，中共也要軍事恐嚇，只是讓台灣人更討厭中共，絕對會得到反效果，把台灣愈推愈遠，並且讓台灣得到國際同情跟支持；他說，中共要了解，很多國家會支持台灣是因為有共同價值，也就是「民主跟自由」，這是獨裁國家永遠搞不懂的地方。（編輯：翟思嘉）1131127