數發部頻傳職場霸凌 黃彥男：督導不周向同仁致歉

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（中央社記者蘇思云台北4日電）數發部近期接連爆出職場霸凌事件，立委關注調查報告進度。數發部長黃彥男今天表示，調查報告12月11日前出爐，內部可能推動領導與溝通訓練，讓公務人員面對很大工作壓力仍可順利工作，他個人督導不周，應該向數發部人員道歉。

立法院交通委員會今天邀黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。國民黨立委徐巧芯昨天表示，數發部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員；數發部回應，已組成專案小組調查。另外先前資安署也傳出有霸凌事件。

國民黨立委魯明哲跟林沛祥關心霸凌調查進度，黃彥男今天表示，外部專家委員昨天開始啟動調查，12月11日前就有結果，調查將秉公處理，以毋枉毋縱原則進行調查，該調整職務就會調整。

黃彥男表示，數發部每天攔阻千萬網路攻擊，可說是網攻一級戰區，內部可能也要做領導與溝通訓練，讓公務人員在很大工作壓力下還可以順利進行工作，不應該發生霸凌行為。

數發部人事處處長莫永榮指出，相關人員行為都會列入專案小組調查內容。

林沛祥質疑，數發部調查報告會不會大事化小、小事化無，也關注黃彥男是否應該對此道歉。

黃彥男強調，報告不會大事化小、小事化無，「應該為所有同仁道歉，確實我督導不周發生這件事」，目前等待調查報告出來，再做適當處理，數發部工作繁重，雖是愛的教育、鐵的紀律，「但還是要有鐵的紀律」。

魯明哲也要求涉及霸凌事件的資安署、韌性建設司主管親自上台說明內部調查進度，不過僅資安署署長謝翠娟上台說明。

謝翠娟表示，資安署一直都有員工輔導作為，資安署工作壓力確實大，也有整理資安署成立以來的離職率，離職人數約42人，離職原因包括回民間單位、調回原本單位、或是因壓力太大而調職等，但如果以「不適應」原因來看，離職率約0.4%。

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她進一步表示，資安署人員調動或被挖角的案例蠻多，舉例來說，資安署聘人都會經過特殊背景調查，先前曾有給聘書後，錄取人員馬上被外面銀行薪水加新台幣1萬元挖走的案例。外界很喜歡有資安署經驗的人，也會思考如何讓公務人員壓力少一點，並努力爭取部分績效獎金或加給。

謝翠娟指出，資安署針對此案也有訪談與問卷調查，後續也會辦理教育訓練，資安署也有訂出霸凌投訴機制，可以讓人員24小時反映，希望工作環境壓力不要那麼大，但資安工作是救災，事情一來就得因應，確實是兩難，也希望立委可以支持相關訓練、爭取提供加給。（編輯：潘羿菁）1131204