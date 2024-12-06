智慧化無人養殖飼料船 獲創業競賽最大獎150萬元

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（中央社記者蘇思云台北6日電）數發部今天表示，豐漁水產開發的「智慧化無人養殖飼料船」，奪下第6屆創業歸故里創新創業競賽最大獎，提高餌料餵食養殖效率，並降低漁民手動投放消毒物質的危險性，團隊獲得獎金新台幣150萬元。

數發部數位產業署今天起連續2天在華山1914文化創意園區舉辦「2024智慧城鄉嘉年華」，展示51項由數發部攜手地方政府、協助產業落地應用的智慧科技成果，包含數發部長黃彥男、國發會主委劉鏡清都親自出席。

黃彥男表示，數發部在行政院前瞻基礎建設政策的支持下，由中央、地方、產業三方共同合作，積極推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，以民眾生活需求為核心，結合人工智慧、物聯網平台、大數據分析、雲端運算、5G通訊等科技，推動智慧運輸、健康照護與農漁轉型等多元領域智慧服務。

黃彥男表示，自2018年推動迄今，累計345家業者投入，發展258項特色智慧應用，並帶動產業衍生投資超過700億元。

數發部也舉辦創業歸故里創新創業競賽，鼓勵新創團隊運用智慧科技解決在地問題；今年競賽邁向第6屆，首度全國22縣市共同參與，283組參賽隊伍，在為期8個月中，提出服務創新構想到實際驗證、商業試行，最終促成29組團隊成功運用數位科技返鄉落地，協助地方發展特色服務。

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數發部指出，第6屆創業歸故里創新創業競賽榮獲最大獎故里金讚獎（冠軍）的團隊為雲林縣的豐漁水產，以科技減法概念開發「智慧化無人養殖飼料船」，提高餌料餵食養殖效率，並降低漁民手動投放消毒物質的危險性，獲得評審團高度肯定。

數位革新獎則由二代青年返鄉，運用數位科技協助傳統農業轉型的彰化縣「海寶珍品」及雲林縣「宏昇芽菜」獲得；築夢潛力獎則由花蓮縣「萬物聯網」的智慧道路號誌及苗栗縣「耀主科技」的居家長者安全照顧獲獎。（編輯：蘇龍麒）1131206