黃彥男：假訊息委員會組成 初步構想由NGO擔任

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（中央社記者蘇思云台北4日電）數發部長黃彥男日前拋出推動假訊息委員會設置構想，他今天進一步說明，初步規劃委員會成員由非政府組織（NGO）擔任，已與事實查核中心等單位交換意見，不過若要下架假訊息，則須交由公權力執行。

立法院交通委員會今天邀請數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委游顥關注假訊息委員會規劃進度，黃彥男表示，內容真假不應由政府做判斷，希望藉由民間力量判斷訊息，但若涉及下架，仍須由公部門執行。

游顥表示，希望數發部1個月內跟立法院交通委員會做專案報告，說明假訊息委員會規劃，包含業務分工、對社會效益等內容，以利外界了解。

黃彥男指出，可以稍微整理目前的想法規劃，強調假訊息委員會應是NGO組織，也已跟外部民間NGO單位如事實查核中心等討論過。

民進黨立委蔡其昌、徐富癸以及國民黨立委洪孟楷都關注，網路廣告平台實名制推動進度。

黃彥男說明，Google跟LINE已配合落實廣告實名制，臉書預計明年1月底落實，初步從高風險客戶開始導入。

民進黨立委鍾佳濱呼籲，數發部未來應定期公布未落實執行實名制網路廣告的平台業者，黃彥男允諾將定期公布。（編輯：潘羿菁）1131204