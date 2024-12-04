數發部網路詐騙通報查詢網 黃彥男：盼明年首季上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）數發部長黃彥男今天表示，網路詐騙通報查詢網第一階段公部門測試已結束，累積至今有1.2萬人下載、通報件數4.86萬則，預計本月底再推新版本做第2輪測試，他個人希望明年首季可以正式上線，不過仍須經由行政院同意。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

民進黨立委蔡其昌關注數位平台網路實名制實施進度，以及後續「網路詐騙通報查詢網」先前第一階段公測已結束，後續何時會正式上線。

黃彥男表示，根據公測結果，網路詐騙通報查詢網目前下載數有1萬2000多人，通報件數達4萬8648則，其中1萬5211則確認為詐騙訊息，通報業者下架。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃彥男說明，統計偽冒名人的詐騙廣告，從過去最高一週3萬8139則，下降到每週2117則，金融投資詐騙廣告從過去一週最高7萬7484則，下降到每週4636則。但是公測確實也發現，可能通報件數真的很多，另外也可能出現惡意攻擊，都需要再來因應。

至於網路詐騙通報查詢網何時會正式上線，黃彥男表示，依照外界回饋，預計今年底推出新版本測試，但正式版本要等行政院測試通過，正在安排中。希望明年第1季有機會正式上線，但實際時間點，仍要經政院通過才行。（編輯：潘羿菁）1131204