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核安會主委懸缺近4個月 前民進黨立委陳明真接任

2024/12/3 15:41（12/3 16:02 更新）
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前民進黨立委、現任主席室特助陳明真接任核安會主委。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北3日電）前核安會主委陳東陽8月因個人生涯規劃請辭，主委一職由副主委張欣代理至今近4個月。核安會今天舉行代理、新任主委交接儀式，前民進黨立委、現任主席室特助陳明真在行政院政委劉鏡清主持監交下正式上任。

前核安會主委陳東陽任職不滿一年，因個人生涯規劃，今年8月中旬歸建國立成功大學任教，主委一職由副主委張欣代理。

核能安全委員會於今天下午舉行代理、新任主任委員交接儀式，劉鏡清致詞表示，張欣在過渡期間謹守職責領導核安會，讓守護核能安全無空窗期，並期許核安會在新主委陳明真領導下，持續落實台灣環境世代正義，為台灣永續發展的願景一同努力。

劉鏡清指出，核能技術仍為台灣既有的珍貴資產，核安會及其監督的國家原子能科技研究院，除以建立國內自主核後端技術為目標外，為因應未來各種新能源發展的可能，應持續吸引人才投入關注新核能科技，以維持相關專業人才培育及研究技術量能。

陳明真表示，在求學時就跟核能結下深厚緣分，很高興能再次透過自己的專長，為政府及社會貢獻心力。核安會作為國內唯一核能安全管制獨立機關，將會嚴格監督核電廠運轉及除役安全管制，並肩負起輻射民生應用安全管制、輻射監測等重要職責。

他指出，核安會將持續透過國際交流關注新核能技術，並補助國內相關技術發展，期勉核安會全體同仁，未來仍持續秉持專業、服務民眾的心，發揮機關最大的管制效能，盡力為國內核安、輻安及放射性物料安全把關。

陳明真畢業於清華大學核子工程系學士、愛荷華州立大學核子工程博士，曾任職阿崗國家實驗室及奇異公司、美國巨微科技公司董事長兼執行長；曾代表民進黨任職第6屆不分區立法委員、民進黨客家事務部主任，現任主席室特助。

此外，他曾任原能會委員，現為國家原子能科技研究院董事。（編輯：林淑媛）1131203

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