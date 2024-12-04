澳紐商會關切能源轉型 國發會盼強化綠氫地熱合作

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（中央社記者曾智怡台北4日電）澳紐商會今天發布2024年度白皮書，關切光電土地運用、地熱政策研究機制及離岸風電融資等議題。國發會主委劉鏡清表示，台灣正發展綠氫、地熱等多元綠能，盼在新能源技術強化與澳紐兩國合作。

澳紐商會也持續倡導澳洲與台灣簽署經濟合作協議，並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

澳洲紐西蘭商會今天發表2024年度白皮書，希望台澳紐進一步深化在教育、能源及醫療保健等產業合作及交流，並將白皮書遞交給劉鏡清。

今年度白皮書向國發會提出8項建議，澳紐商會白皮書委員會主席暨KPMG安侯建業執行董事張維夫（Vincent Chang）說明，教育方面，台灣可借鏡澳洲技職教育培訓制度，提升台灣技職教育品質及促進人才交流，同時擴展英語教育合作，以提升整體台灣英語實力。

能源方面，針對太陽能土地運用、地熱政策研究機制及離岸風電投資及財務融資，提出效率提升及建立討論及採購平台的建議，並強化現有國家信用保證機制。此外，台電再生能源餘電價格應反映消費者物價指數，以應對成本上升。

澳紐商會理事長陳明信表示，澳洲是台灣最重要的能源夥伴，期待繼續與台灣在2050淨零轉型上的可靠合作，特別是在離岸風電、太陽能、能源儲存和氫能領域。

劉鏡清表示，台灣除風力、光電外，正發展綠氫、地熱等多元綠能，尤其澳洲在綠氫為全球最大的供應國；他強調，台灣在發展新能源技術方面，十分需要澳紐兩國支持與協助。

英語環境營造方面，劉鏡清表示，台灣持續努力改善外籍人士在台生活環境，像是超商店內設置英文標示、資助計程車業者建置英文版應用程式等；政府明年也將推動優化醫院英文標示、強化英語醫療服務，盼相關預算能獲立法院支持。

劉鏡清提到，政府在健保預算編列超過新台幣9000億元，特殊癌症醫療方面也編列百億元預算，同樣希望得到立法院支持，「現在正在為了預算努力，也是我必須提早離席原因。」

另一方面，基於台紐經濟合作協定（ANZTEC）的成功，澳紐商會繼續倡導澳洲與台灣簽署經濟合作協議，也支持台灣CPTPP。張維夫多次以商會名義向澳洲建言，並參加澳洲參眾議院的CPTPP聯席聽證會，期望推動台灣融入區域經濟合作。（編輯：潘羿菁）1131204