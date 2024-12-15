英國正式加入CPTPP 脫歐以來最大規模貿易協定

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國今天成為第一個加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的歐洲國家，是英國脫歐以來最大規模貿易協定。

法新社報導，英國去年簽署CPTPP入會議定書，如今正式成為第12個成員國。

英國政府估計，加入CPTPP可望每年為英國經濟帶來多達20億英鎊（約新台幣820億元）的效益。

根據政府數據，截至9月底的12個月內，英國總貿易額為1.7兆英鎊。

CPTPP包括七大工業國集團（G7）成員國加拿大和日本，以及長期盟友澳洲和紐西蘭，還有汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新加坡和越南。

CPTPP成立於2018年，被視為對抗中國在亞太地區主導地位的堡壘，儘管北京已申請加入。

這個貿易集團國內生產毛額（GDP）合計占全球約15%，將為英國企業提供進入超過5億人口市場的貿易機會。

哥斯大黎加將成為下一個準會員國，而印尼也已遞交入會申請書。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131215