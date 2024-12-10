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李逸洋與日華懇議員交流 籲挺台灣參與國際組織

2024/12/10 21:57（12/10 22:16 更新）
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駐日代表李逸洋10日對駐日台灣媒體表示，台灣在世界12強棒球賽中奪冠，看到台灣球迷的熱情加油以及自由揮舞國旗，日本沒阻撓台灣球迷拿國旗，他很感動。他痛批中國阻撓台灣參加國際組織以及棒球等體育賽事。中央社記者楊明珠東京攝 113年12月10日
駐日代表李逸洋10日對駐日台灣媒體表示，台灣在世界12強棒球賽中奪冠，看到台灣球迷的熱情加油以及自由揮舞國旗，日本沒阻撓台灣球迷拿國旗，他很感動。他痛批中國阻撓台灣參加國際組織以及棒球等體育賽事。中央社記者楊明珠東京攝 113年12月10日
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（中央社記者楊明珠東京10日專電）駐日代表李逸洋昨晚邀請日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」成員餐敘。在致詞時，他從世界12強棒球賽台灣不能使用國名一事談到聯合國2758號決議遭中國扭曲一事，呼籲日本挺台灣參與國際組織。

李逸洋今天與駐日台灣媒體進行懇談會時表示，他昨晚邀請「日華懇」會長古屋圭司、顧問山東昭子、副會長石井章、副幹事長有村治子、事務局長木原稔、源馬謙太郎、河野義博、田中健、梅村瑞穗等國會議員餐敘。

李逸洋感謝日華懇於10月籌組慶賀團，由山東昭子、山本順三、瀧波宏文、和田政宗及梅村瑞穗等參議員赴台出席國慶。

李逸洋表示，他昨晚在餐敘時以日文致詞，感謝日華懇的幹部成員自他9月9日抵任駐日代表以來，協助推動台日國會議員交流。對於日華懇、日本政府在花蓮地震發生後的關懷與捐善款，他代表台灣人民致上謝意。

李逸洋昨晚致詞時指出，11月24日台灣在世界12強棒球賽中首度奪冠，但台灣在國際賽事中受到中國的政治干預無法使用「台灣」，而是以「中華台北」的名稱參加。在日本進行比賽時，可看到台灣球迷自由地揮舞國旗加油，且日媒以「台灣」稱呼，他感受到日本對台灣的理解與支持。

1971年聯合國大會通過第2758號決議，承認中華人民共和國在聯合國中的地位，中國近年來試圖擴大解釋2758號決議，打壓台灣在國際上的地位。

李逸洋昨晚致詞時指出，聯大2758號決議案未言及台灣，無涉台灣，但中國扭曲此決議，聲稱「台灣是中國的一部分，這完全是錯誤的。台灣與中國互不隸屬，中國無權代表台灣。

他認為，中國阻撓台灣參加聯合國的所有國際組織，也阻撓台灣參加棒球等體育賽事，台灣2300萬人民遭到排除，處於不公平的狀況。台灣擁有對國際社會做出莫大貢獻的能力，台灣遭到排除對國際社會是一大損失。

日華懇正積極推動台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）以及有意義參加世界衛生組織（WHO）。日華懇今年5月決定成立協助台灣加入CPTPP的研究小組、支持台灣有意義參加WHO。

李逸洋對此致上謝意。並在致詞時言及，今年10月中國實施圍台軍演，日本首相石破茂強調台灣海峽的和平穩定的重要性。

李逸洋進一步指出，台積電（TSMC）生產9成世界先進半導體，倘若中國封鎖台灣，全世界將受到嚴重損失。台海的和平繁榮不僅是對台灣，對世界各國的經濟發展有密切關係。

李逸洋告訴駐日的台灣媒體，他11至12月之間拜會了日本的讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞、日本經濟新聞、產經新聞、富士產經集團、時事通信社、共同通信社等8家主流媒體的會長（董事長）或社長等高層及幹部。這些媒體高層態度友善，展現對台灣的高度關注與支持，他籲請持續關注台灣並報導相關新聞。

李逸洋11月接受日本「產經新聞」、日本放送協會（NHK）專訪、投書「日本經濟新聞」等，努力為台灣發聲。NHK以「與中國如何對峙」為題，探討如何因應緊張升高的台海，專訪內容持續顯著刊登於網站。（編輯：高照芬）1131210

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