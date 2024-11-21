駐日代表投書日經 籲讓台灣參與聯合國氣候變化大會

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）駐日代表李逸洋投書「日本經濟新聞」，強調台灣在應對氣候變遷問題上「與日本等國合作，以致力於氣候變遷治理」，並呼籲讓台灣參加因中國壓力因素而難以參與的「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」。

李逸洋在投書中表示，每年夏天越來越熱，已進入「全球沸騰」（Global Boiling）時代。氣溫上升帶來嚴重自然災害，像9月日本能登半島大雨、10月底襲擊台灣的強颱康芮，異常氣候愈發頻繁，對人們的生命及財產造成威脅。

他指出，為解決氣候變遷問題，需要各國在淨零減碳上相互合作。台日身為區域領導者，一同加速低碳社會轉型，為地球的永續發展作出貢獻。總統賴清德5月上任後宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，以提升台灣面對天災的防災韌性及氣候調適能力。台日在此領域的交流互助也有所進展。

李逸洋表示，台灣國科會國家災害防救科技中心與日本國立環境研究所（NIES）、台灣氣候服務聯盟（TCSP）與日本氣象協會（JWA）今年分別簽署諒解備忘錄，分享彼此的技術與研究成果，以共同強化雙方應對氣候變遷衝擊的能力。

台灣也與日、美、澳等理念相近國家，共同舉行全球合作暨訓練架構（GCTF）多場工作坊，培育應處共通課題的人才及交流，分享各國在能源轉型及循環經濟等永續發展的政策及實務經驗。

李逸洋指出，台灣將在2025年推動企業需就碳排量負擔相應費用的「碳定價制度」，積極採用國際制度，以應對氣候變遷問題。身為國際社會負責任一員，台灣持續透過內外具體行動與政策，展現致力全球氣候變遷治理的決心。台灣也與日本等理念相近夥伴推動合作及交流。

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他表示，令人遺憾的是，由於中國扭曲聯合國大會第2758號決議，妨礙台灣參與聯合國及周邊組織，導致台灣被排除在「聯合國氣候變化綱要公約」之外，等同讓全世界在對抗氣候變遷上，失去一個有能力也有意願幫忙的重要夥伴。

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29）正在亞塞拜然首都巴庫舉行。「我們呼籲日本各界支持台灣有意義參與UNFCCC。台灣能與國際社會攜手行動，一同朝淨零世界邁進。」（編輯：陳妍君）1131121