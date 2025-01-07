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CPTPP擬設秘書處 日本有意爭取

2025/1/7 23:33
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）由12個成員國加盟的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）考慮成立秘書處，日本政府有意爭取這個秘書處設於日本國內。

日本產經新聞報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，可能採取保護主義政策。加上中國貿易限制等經濟威壓力道增強，CPTPP輪值主席國的負擔勢必增加，有必要建立常設的支援體制。

CPTPP（前身是TPP）自2018年成立以來，將首度針對協定內容進行調整。今後，會員國將成立專門工作小組協商有關秘書處設立等的事宜，內容將載入報告。

目前CPTPP無常設的秘書處，由輪值主席國負擔秘書處功能。其他的國際組織的話，比如亞太經濟合作會議（APEC）的秘書處是設於新加坡；美國主導的印太經濟架構（IPEF）則未設秘書處。

CPTPP考慮設秘書處，主要是輪值主席國的負擔增大。輪值主席國除了要確認CPTPP協定的運用狀況等一般業務外，今後還要處理2024年11月展開加盟談判的哥斯大黎加的審查，也要負責有關調整協定內容的委員會的運作等。

除了成立秘書處的方案之外，也考慮其他的方案，包括委員會的運作分散到各成員國，以減輕負擔。但是，有日本政府高官認為，如果正決定成立秘書處的話，日本應積極爭取。

川普已表明，重返白宮執政的話，將對墨西哥、加拿大課25%、對中國追加課10%的關稅。國際社會憂心保護主義式的通商政策影響將擴大。目標形成高度自由貿易圈的CPTPP若要維持向心力的話，須強化體制。

台灣、中國於2021年9月分別提出申請加入CPTPP，至今未有新進展。2026年將由傾向支持中國加入的越南擔任輪值主席國。

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報導說，相關人士指出，「會員國加強團結，堅持守護自由貿易規律的態度變得愈發重要」。

英國於2024年12月正式成為CPTPP第12個會員國，CPTPP擴大為經濟規模達14.7兆美元（約新台幣480兆元）、占全球國內生產毛額（GDP）比重約15%的經濟圈。（編輯：田瑞華）1140107

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