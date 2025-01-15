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英國前內政副大臣來訪 吳志中盼支持台灣加入CPTPP

2025/1/15 10:57（1/15 11:16 更新）
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外交部政務次長吳志中（紅領帶者）14日午宴歡迎英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員（左2）一行，感謝他長期對台灣自由與民主的堅定支持。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年1月15日
外交部政務次長吳志中（紅領帶者）14日午宴歡迎英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員（左2）一行，感謝他長期對台灣自由與民主的堅定支持。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年1月15日
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）英國前內政副大臣圖根哈特來台訪問，外交部政務次長吳志中表示，期待英國持續支持台灣的國際參與，讓台灣能為自由、開放且高標準的國際經貿秩序作出貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於14日午宴歡迎英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員一行，感謝他長期對台灣自由與民主的堅定支持。雙方另就台海情勢、印太區域安全及台英經貿合作等議題深入交換意見。

吳志中表示，感謝英國及其他理念相近國家近年持續派遣軍艦通過台灣海峽，以具體行動彰顯台海和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺的重要性，台灣近年也務實提升國防力量，展現自我防衛的決心。

吳志中說，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，未來將持續深化國際民主夥伴關係，共同打造民主韌性供應鏈。此外，英國已經加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待英國持續支持台灣的國際參與，讓台灣能為自由、開放且高標準的國際經貿秩序作出貢獻。

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圖根哈特指出，此行首度訪台充分感受台灣的自由民主與人民的友善。面對威權國家的挑戰，理念相近國家更須團結一致，攜手合作維護區域和平穩定。台灣與英國在諸多領域都具有互補優勢，相信未來雙邊經貿、科技及教育等合作將持續蓬勃發展。

外交部表示，圖根哈特是台灣在英國國會的堅實友人，長期關注全球民主與自由發展，此行訪問以具體行動表達對民主台灣的堅定支持。（編輯：張良知）1140115

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