林佳龍接見英駐台代表包瓊郁 盼深化雙邊經貿交流

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（中央社記者楊堯茹台北13日電）新任英國駐台代表包瓊郁12日拜會外交部長林佳龍，林佳龍今天於社群平台表示，期望英國挺台加入CPTPP，並可基於互惠開放台灣人使用自動通關，促進雙邊經貿關係及民間交流。

外交部長林佳龍今天下午在臉書發文指出，新任英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）12日赴外交部拜會，近年來台英關係緊密，肯定前代表鄧元翰（John Dennis）貢獻，也期待兩國能在過去基礎及共享價值觀下，持續深化雙邊關係。

林佳龍表示，2023年台英兩國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），是台灣與歐洲國家建立制度化經貿架構的首例，期待雙邊可以儘速簽署投資、數位貿易與能源淨零等3項子協議，而英國已於去年底正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期待英國可以支持台灣入會，以推進雙方經貿關係。

林佳龍也說，有鑑於近年來訪英的旅客逐年增加，統計至2023年雙方互訪已達9萬人，為了加速兩國人民於彼此機場的通關程序，並減輕機場的工作負擔，也期待英國可以基於互惠，開放台灣使用自動通關（e-Gate），促進雙邊民間交流與民主夥伴關係。

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林佳龍最後表示，他與包瓊郁針對中國灰色侵略、對台三戰，以及目前國際情勢彼此交換意見，並說明總統賴清德經濟日不落國及外交部「總合外交」、「榮邦計畫」政策，邀請英國成為「全球合作暨訓練計畫」（GCTF）的正式夥伴，並再度感謝英國公開反對中國擴大解釋聯大第2758號決議。

英國在台辦事處也在官方臉書指出，包瓊郁拜會林佳龍時表示，英國與台灣深厚的關係建立在共同的價值觀上，而基於這些普世價值，英國一直是支持台灣國際參與的堅定夥伴。英國與台灣也都將安全的經濟發展置於發展國際關係的核心，期待與台灣共同推動這個目標，讓英台夥伴關係能夠更進一步。（編輯：林克倫）1140213