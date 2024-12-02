英國：哥斯大黎加入會案不影響考慮其他CPTPP申請案

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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國商業暨貿易部主責貿易政策和經濟安全事務的副大臣亞歷山大指出，英國將持續與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員按「奧克蘭原則」研商並考慮除了哥斯大黎加以外的入會申請案。

亞歷山大（Douglas Alexander）提到，CPTPP為哥斯大黎加成立入會工作小組（AWG）不妨礙英國與既有CPTPP成員經濟體討論其他入會申請案。

目前申請加入CPTPP、但尚未獲CPTPP各成員「共識決」成立入會工作小組的經濟體包括台灣、中國、烏克蘭、烏拉圭、厄瓜多、印尼。

CPTPP於11月27至28日在輪值主席國加拿大召開執委會會議，即將於12月15日正式成為CPTPP一員的英國也與會，亞歷山大11月底就會議結果向國會發表書面聲明。

CPTPP去年通過「奧克蘭原則」（the Auckland principles），揭示新會員需符合的3大資格標準：已做好準備，以滿足CPTPP的高標準要求；具遵守貿易規範和承諾的良好紀錄；獲CPTPP所有成員同意。在11月底的執委會會議，CPTPP各成員經「共識決」決議為哥斯大黎加成立入會工作小組、啟動其入會程序。

亞歷山大指出，英國與其他CPTPP成員已確定哥斯大黎加符合「奧克蘭原則」。哥斯大黎加入會工作小組的第一次會議預計明年上半年在輪值主席國澳洲召開。

亞歷山大提到，新的入會工作小組成立顯示CPTPP的機制設計旨在擴大規模、吸引新的高標準經濟體加入。英國政府11月29日已就哥斯大黎加的入會案在英國國內啟動為期8週的公眾諮詢程序。

值得一提的是，商貿部當天也發布針對CPTPP本身的英國國內公眾諮詢結果。這項公眾諮詢執行期間為今年1月至2月，議題範圍廣泛，涵蓋市場准入、貿易待遇、貿易救濟、技術性貿易障礙等，參與者包括企業、產業團體、非政府組織等。

根據英國商貿部發布的公眾意見摘要，關於CPTPP會員陣容擴大，有意見針對中國申請案表達關切，認為源自中國、較低價的物料進口恐扭曲市場，相關物料包括鋼鐵、陶瓷、玻璃。（編輯：陳承功）1131202