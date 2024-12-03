台灣入CPTPP遭擱置 加拿大：對台加入持開放態度

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（中央社台北3日綜合外電報導）台灣對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國在執行委員會會議中未決議成立台灣入會工作小組表達不滿，加拿大政府表示，CPTPP仍對台灣等有意加入的國家持開放態度。

行政院經貿談判辦公室11月29日表示，CPTPP成員國近日在加拿大溫哥華召開第8次部長級執行委員會會議時，未決議成立台灣入會工作小組，政府深感遺憾與失望，也呼籲相關工作不應有政治考量。

路透社報導，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）今天在聲明中指出，這次會中決議成立哥斯大黎加入會工作小組後，現有成員國將持續討論其他國家的入會申請。

聲明指出：「成立哥斯大黎加入會工作小組，並不會妨礙或耽誤到其他有意加入的經濟體（包括台灣）提出的入會申請，相關程序將依『奧克蘭原則』（Auckland Principles）進行。」

聲明還指出，「奧克蘭原則」指的是必須具備符合CPTPP高標準的能力、展現歷來遵循貿易承諾的良好紀錄，以及認知到相關決策需以成員國達成共識為基礎，並稱「CPTPP持續歡迎有意願且符合『奧克蘭原則』的經濟體，並持開放態度」。

台灣2021年正式申請加入CPTPP，中國不到1週前也宣布提出申請。CPTPP目前共有11個成員國，包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、紐西蘭、新加坡及越南，英國預計於本月正式加入。

CPTPP也尚未針對中國申請案成立入會工作小組。

由於中國在外交上頻頻施壓，台灣至今僅成功加入為數不多的國際貿易協定，但台灣和中國均為國際貿易組織（WTO）成員國。

台灣政府強調，中國無權在國際舞台替台灣或代表台灣發言，並稱台灣有權與其他國家及國際組織互動。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1131203