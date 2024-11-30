台灣入CPTPP遭擱置 江啟臣籲政府提早布局應對挑戰

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）CPTPP執委會年度大會落幕，台灣入會案件未被討論。立法院副院長江啟臣今天說，過去數年多次要求行政機關應積極爭取加入，更特別提醒今年是入會關鍵年，卻連成立工作小組都落空，呼籲政府應提早布局，協助產業應對嚴峻挑戰。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國。台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論。

江啟臣今天透過新聞稿表示，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，是國家經貿戰略布局的基本思維。8年過去，全球歷經美中貿易戰、拜登政府強化供應鏈韌性，改變台灣產業全球布局，但今年美國超越中國，成為台灣最大單一出口市場，面對準美國總統川普上任後可能的加徵關稅及貿易平衡措施，產業恐將面臨巨大壓力。

江啟臣說，2017年美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，其他創始會員國仍堅持談判，正是因為團體作戰優於單打獨鬥。轉型的CPTPP完成談判、生效，受理世界各國申請，壯大組織規模。因為各國皆知，雙邊或多邊組織並非是二選一的單選題，在國際貿易市場上，創造越多的活動空間，就有越多貿易談判的籌碼與機會。

江啟臣指出，台灣經濟主要依賴對外貿易，加入區域經濟整合或自由貿易區至關重要，CPTPP入會申請被擱置，對台灣經貿發展實為雪上加霜。

江啟臣也說，明年將迎來川普2.0時代，在單邊主義、保護主義升高的挑戰下，當美國開始以關稅作為談判手段，台灣可能首當其衝，政府的因應是什麼，除了未能加入CPTPP打入其他市場，台美經貿21世紀經貿倡議是否還能儘快簽署，以減緩衝擊。

江啟臣呼籲，啟動新時代的經貿戰略布局已刻不容緩，不只要繼續與理念相近國家共同守護民主價值，更要爭取共同的經貿市場，共享經貿果實，除了要繼續設法加入區域經貿組織，雙邊談判也應同時並進，提早布局才能減少影響，面對新時代、新局勢，政府必須協助產業應對前所未有的嚴峻挑戰。（編輯：林家嫻）1131130