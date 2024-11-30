江啟臣率跨黨派立委訪馬來西亞 聽取僑界台商心聲

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院副院長江啟臣今天率跨黨派立委訪問馬來西亞，江啟臣說，此行是應「亞洲台灣商會聯合總會」邀請，立院一直是台商最大的後盾，他想藉此機會多聽取台商建言，讓世界各地台商能無後顧之憂，全力以赴。

江啟臣辦公室今天發出新聞稿表示，江啟臣今天出訪馬來西亞，並出席亞洲台灣商會聯合總會活動，期間將參訪台灣學校、台商企業，聽取僑界心聲。

江啟臣表示，此行是應亞洲台灣商會聯合總會邀請出席商會活動，出席者還有立院外交及國防委員會組成的考察團，以及跨黨派立委共16位，顯見支持海外台商是立院不分朝野黨派的共識。

江啟臣身兼立法院世界台商之友會會長，他指出，台馬雙邊貿易關係具有悠久的歷史意義且往來密切，大馬自1987年起放寬外人投資並採行獎勵措施，台灣商家赴大馬投資案件明顯增加，並於1990年代前期達到高峰。

江啟臣說，此次訪問馬來西亞將參訪台商企業，瞭解台商在大馬投資情形，希望可以維持並深化雙邊貿易關係，共尋商機。

江啟臣表示，此行將會參訪馬國台校，據統計，每年大約有1萬多名馬來西亞學生來台就學，雙邊教育交流能如此密切，除因為語言、文化相近外，台灣學校也在馬來西亞為僑生提供非常多的教育資源及協助。（編輯：林克倫、林家嫻）1131130