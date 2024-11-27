立法院議政博物館更新落成啟用 盼成文化觀光新地標

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（中央社記者蘇木春台中27日電）立法院議政博物館今天舉行更新落成啟用典禮，立法院副院長江啟臣表示，議政博物館將成為展示台灣民主發展，與議政歷程的重要場所，希望成為重要的文化與觀光新地標。

啟用典禮今天在位於台中市霧峰區的民主議政園區內舉辦，江啟臣、國民黨籍立委楊瓊瓔、立法院副秘書長張裕榮、台中市副市長鄭照新、彰化縣政府參議王玟升、霧峰林家花園董事長林芳媖等人皆出席。

江啟臣表示，議政博物館的重新啟用，不僅象徵建築的更新，更是民主歷史與文化傳承的重要一步，這次工程展現對民主價值的堅持與傳承。博物館所在的園區過去是省議會所在地，更新後的博物館，將成為展示台灣民主發展與議政歷程的重要場所。

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他提到，除議政博物館更新落成啟用外，立法院中部辦公室的請願接待室也已重新開張，歡迎立法院所有委員多加利用。未來將進一步推動園區周邊的發展與連結，包括改善交通環境、建立遊客服務中心，結合地方社區與國際資源，讓民主議政園區成為重要的文化與觀光新地標。

立法院中部辦公室說明，民主議政園區占地近20公頃，包含立法院議政博物館、民主時刻館、朝琴館及宿舍區等設施。此次議政博物館更新經過3年的規劃與設計，重點在於保存歷史、推動文化教育以及提升公共空間的使用效能。（編輯：李淑華）1131127

立法院議政博物館27日舉行更新落成啟用典禮，立法院副院長江啟臣（右）、議政博物館長顏己喨（左）等人皆出席。中央社記者蘇木春攝 113年11月27日