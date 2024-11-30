澳政界與台僑辦論壇 探討台灣加入CPTPP前景

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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）澳洲明年將任「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP）主席國，台灣各界向澳洲發動遊說，由維多利亞州及南澳跨州州議員成立的「澳洲台灣俱樂部」及台僑團體也將於12月2日合辦論壇，探討台灣加入CPTPP的前景。

澳洲台灣俱樂部（ATC）將與墨爾本台灣同鄉會（TAAM）、澳亞台灣研究學會（ATSA）合作，12月2日於維多利亞州立圖書館舉辦論壇。澳洲聯邦參議員西科內（Raff Ciccone）將發表演說，並與駐澳大利亞代表徐佑典對話，隨後並邀請學者專家與澳洲政界人士探討台灣加入CPTPP的前景。

澳洲台灣俱樂部今天發布新聞稿指出，澳洲參議院今年通過關於聯合國第2758號決議的動議，強調該決議未涉台灣地位與國際參與，這項動議彰顯澳洲對區域穩定的支持。2025年，澳洲將擔任CPTPP主席國，這為推動台灣入會帶來重要契機。

澳洲台灣俱樂部聯合主席唐納倫（Luke Donnellan）指出，在充滿挑戰的時刻，所有澳洲人民都瞭解國際關係與貿易至關重要。澳洲明年有幸擔任CPTPP輪值主席國，這將使澳洲在區域貿易及經濟發展的討論中處於核心，也使澳洲與中國、台灣及太平洋鄰國的關係成為焦點。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP，他強調，聯合國第2758號決議不應被錯誤詮釋，台灣致力於維護公平、開放、透明的國際貿易體系，並希望透過成為CPTPP會員國，加強與志同道合夥伴的合作，提升全球供應鏈韌性，並促進區域穩定與繁榮。

迪肯大學（Deakin University）網路韌性與安全研究中心副教授張耀中指出，台灣是可靠且值得信賴的CPTPP潛在會員，在數位貿易日漸重要的時代，審查新會員申請時也應考量網路安全議題，檢視相關規定與政策，此外，CPTPP應採取更透明的入會程序，確保申請者不因地緣政治局勢遭到拒絕。（編輯：田瑞華）1131130