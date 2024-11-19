NCC委員人選12月提出？卓榮泰：希望能更快

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院會15日三讀修正通過NCC組織法部分條文，刪除延任條款，NCC運作恐面臨停擺。行政院長卓榮泰今天上午受訪說，最近正緊鑼密鼓籌出一份新的人選，盼讓國會儘速通過。他下午在立法院答詢時也表示，希望愈快愈好，因為12月以後NCC功能可能會受到一些限制。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任，但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院依法請NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務。

立法院在野黨團不滿行政院此舉，力促落實刪除NCC委員延任條款，立法院會11月15日三讀修正通過NCC組織法部分條文，明定7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行。條文生效後，NCC將僅剩3位委員，運作面臨停擺風險，各界關注行政院如何因應，以及是否重提NCC委員名單。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰上午會前接受媒體聯訪時說，會重新審視被提名的NCC委員能否繼續擔任被提名人，最近正緊鑼密鼓籌出一份新的人選，盼讓國會儘速通過。

國民黨立委洪孟楷今天下午質詢時說，聽聞卓榮泰上午向媒體發表的內容，但想確認卓榮泰的態度，是NCC委員被提名人都要重新提出人選，或是只針對翁柏宗的部分。卓榮泰說，大家共同的目的都是希望讓NCC運作正常，過去一段時間很多波折，目前要確認已經被提名的人是否有意願繼續留在名單內，如果不足人數，會去找適當的人。

對於立委關切什麼時候會提出人選出來，卓榮泰說，他認為這事情宜快不宜慢、愈快愈好。

洪孟楷再問12月是否就可以提出人選，卓榮泰說，他甚至希望再快一點，因為12月以後NCC功能可能會受到一些限制。

不過，卓榮泰也說，在現在的氣氛下，如果要再增加人選，過程還需經一番考量。（編輯：翟思嘉）1131119