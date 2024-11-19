藍委：政院應立刻撤回NCC委員提名重提人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北19日電）行政院長卓榮泰今天表示，會重新審視被提名的NCC委員能否繼續擔任被提名人。國民黨立委李彥秀表示，要求行政院立刻撤回提名名單，另外重提新名單。

立法院會上週三讀修正通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文，刪除延任條款，NCC運作恐面臨停擺。卓榮泰今天受訪說，會重新審視被提名的委員能否繼續擔任被提名人，最近正緊鑼密鼓籌擬新人選，盼讓國會儘速通過。

兼任國民黨文傳會主委的李彥秀表示，既然卓榮泰已經正式宣布要「重新審視所提名的委員是否能在此時繼續擔任被提名人」，行政院就應該立刻撤回目前NCC委員提名名單，另外重提新名單，否則不僅是對翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉被提名人的政治凌遲，更是對立法院的不尊重。

李彥秀也說，卓榮泰的弦外之音，就是前總統蔡英文在4月30日卸任前所提名的4位NCC委員，已經不適合此時繼續擔任被提名人。「蔡規賴不隨」又見一樁。

李彥秀表示，卓榮泰以「減少政治紛爭為由」宣布「重新思考名單」，顯然不是法律問題，而是政治問題，更是「一石二鳥」政治策略。（編輯：林興盟）1131119