爭取大聯盟來台海外賽 卓榮泰：組鐵三角向國際爭取

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（中央社記者林敬殷台北19日電）民進黨立委李坤城今天質詢行政院長卓榮泰表示，美國職棒大聯盟這2年先後到韓國、日本舉行海外賽，政府是否會積極爭取大聯盟來台舉辦。卓榮泰說，政府願意成為最堅強後盾，與中華職棒、大巨蛋組成黃金鐵三角向國際爭取。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率領相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

李坤城表示，體育暨運動發展部成立之後，棒球外交也是重要目的之一，台灣棒球實力這麼堅強，在外交上，棒球外交應占有一定角色。

立委李坤城19日質詢時手持Team Taiwan的標語。（李坤城辦公室提供）

卓榮泰說，有台灣元素的國際賽事若能在台灣舉行，將增加台灣能見度，台灣的運動好手、強勁隊伍到國際比賽，把台灣榮耀帶出去，這個都是雙向的，政府一直對於體育跟運動發展投入相當的關注，希望在立法院支持下，明年體發部能夠順利成立。

李坤城也問卓榮泰，除了國光獎章之外，台灣代表隊闖進2024年世界12強棒球賽4強，若能拿到前3名，有沒有額外獎勵。

卓榮泰表示，如果在相關規定下，只有國光獎章。奧運有奧運，亞運有亞運，棒球12強有一定的獎勵。

李坤城進一步表示，美國職棒大聯盟是棒球的最高殿堂，今年洛杉磯道奇跟聖地牙哥教士隊在韓國舉行海外賽，明年將在日本東京舉行海外賽，依照台灣棒球實力，不知道有沒有機會邀請美國職棒大聯盟在台北大巨蛋舉行海外開幕賽。

卓榮泰指出，如果大巨蛋營運團隊跟職棒協會都有這樣的想法，需要政府來做後盾的話，那可以連成一個黃金鐵三角來向國際來爭取，增加台灣在國際的能見度。（編輯：蘇龍麒）1131119