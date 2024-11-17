財劃法國民黨團擬納智庫版本 提修正動議拿掉首都稅

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（中央社記者王承中台北17日電）傳國民黨內部對於財劃法修法有不同意見，黨團人士今天表示，目前黨團幹部初步達成共識，未來財劃法修法朝野協商時，由國民黨智庫所提，中央釋出新台幣3000多億元的版本，將以修正動議的方式提出，並拿掉首都稅3%。

立法院財委會6日在藍綠立委肢體衝突下完成財劃法初審，11日開會時朝野對議事錄確認與否再次引發衝突，導致會議空轉，財委會13日開會，最終以會議正常運作、審查預算為目標，並藉由表決確認6日會議的議事錄。財劃法修法程序，後續將進行朝野協商。

針對財劃法修法，行政院及民進黨團並未提出版本，而初審當天因委員會情況混亂，朝野立委針對財劃法所提的22個修法版本，最終只有國民黨團版，以及民進黨立委伍麗華、賴瑞隆、蔡易餘等人的修法版本完成初審，送出委員會。

而初審通過的國民黨團所提的修法版本，中央必須釋出新台幣5000多億元給地方，而國民黨智庫也草擬出另一個版本，中央釋出的金額調降至3000多億元，引發藍營內部討論。

有藍委認為，當初黨團所提的版本，與執政縣市一同討論過，也獲得地方背書，現在智庫所提的版本，沒有人看過，也不知道地方的態度，貿然提出有其風險。也有藍委指出，既然執政黨沒有提出版本，國民黨團也不需自我閹割，因以當初大家在委員會捍衛的黨團版本為主。

國民黨立委李彥秀今天表示，藍營內部沒有「茶壺裡的風暴」，任何版本也都不是鐵板一塊。法律修正不可能一步到位，讓所有的人都滿意，也要隨時檢討修正。但是修正過後的財劃法，絕對遠遠優於現在超過25年沒有修正的版本，地方政府都可以獲得更合理的垂直與水平分配。

藍營人士指出，智庫的版本主要是把當初台灣省政府的財源能夠回歸給地方，換算下來大概就是3200億元左右，而且會拿掉被人詬病的首都稅3%（台北市多拿3%分配稅額），而智庫版本主要也是著重在中央與地方的垂直分配。

黨團人士表示，智庫的版本也有經地方政府提供意見，近期黨團幹部也有逐步到地方政府溝通，目前黨團三長初步已達共識，未來在朝野協商時，智庫版本將以修正動議的方式提出。而民眾黨所提的修法版本，大概2000多億元，有信心藍白在協商時可以達成共識。

知情人士指出，為讓財劃法修法能夠順利通過，個別縣市的立委應各退一步，不然大家都堅持己見，將很難達成共識，而在整體國家發展的考量上，也不可能把全部的錢都回到地方，所以選擇讓部分的錢回到地方，讓地方能夠好做事，也希望執政黨能夠接受這樣的額度。（編輯：蘇龍麒）1131117