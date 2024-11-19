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NCC組織法刪延任規定 卓榮泰：緊鑼密鼓籌新人選

2024/11/19 09:57
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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院會上週三讀修正通過NCC組織法部分條文，刪除延任條款，NCC運作恐面臨停擺。行政院長卓榮泰今天受訪說，會重新審視被提名的委員能否繼續擔任被提名人，最近正緊鑼密鼓籌出一份新的人選，盼讓國會儘速通過。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任，但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，行政院依法請NCC副主委翁柏宗自8月1日起延任，並代理主委職務。

立法院在野黨團不滿行政院此舉，力促落實刪除NCC委員延任條款，立法院會15日也三讀修正通過NCC組織法部分條文，明定7月16日三讀通過的第4條及11月15日修正的第16條，將自今年12月1日施行。條文生效後，NCC將僅剩3位委員，運作面臨停擺風險，各界關注政院如何因應，以及是否重提NCC委員名單。

立法院會今天邀卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，就上述情形作相關說明。

卓榮泰說，立法院裡面有若干的人事同意權案，已經排定要審議的議程，這讓人感到非常欣慰，而NCC的人事經過幾番波折，而且在修法之後，他必須因應新的狀況，因此會重新審視所提名的這幾位委員，是不是能夠在這個時候繼續擔任被提名人。

卓榮泰指出，如果有需要，會儘快邀請社會各方面的專業賢達加入這個行列，一起來為這個事業做努力，最近正緊鑼密鼓地能夠籌出一份新的人選，讓立法院儘速通過，而這最大的目的，是要讓NCC能夠順利、正常、合法的運作，這才是對民眾相關權利最大的保障。

此外，卓榮泰說，明天就是總統賴清德以及內閣上任滿6個月的日子，在這半年當中，感謝民眾對賴總統跟新的團隊很多指教、很多的包容及更多的支持，希望在今年剩下的40天當中，立法院能夠順利審查完明年度中央政府總預算案，同時通過更多福國利民的法案，甚至希望能夠減少一些政治上的紛爭。

卓榮泰指出，希望在有中央政府總預算的支撐下，明年在賴總統的治國理念以及整個內閣團隊，在一個新的年度能夠全力奮發，施政能順利推動，今天有這個機會再度到立法院來報告追加預算案，相信這一切都是往更好的方向發展。（編輯：張均懋）1131119

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