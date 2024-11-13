對美提出4800億元軍購 顧立雄：現階段未提出清單

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（中央社記者吳書緯台北13日電）英國「金融時報」報導，台灣正在考慮提出向美國採購F-35戰機等軍購案，據估計金額超過150億美元（約新台幣4840億元）。國防部長顧立雄今天表示，現階段並未提出清單給美方或是未來的川普政府，會循台美既有機制溝通採購項目。

金融時報引述知情人士說法報導，台灣可能要求採購多達60架F-35戰機、4架E-2D預警機、10艘退役軍艦和400枚愛國者飛彈。報導訪問國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲，他預估這些設備價值超過150億美元（約新台幣4840億元）。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分；民眾黨立委黃國昌質詢時，關切「金融時報」的消息來源，是否來於國防部。

顧立雄表示，就他了解，消息不是來自於國防部；至於是否從其他政府部門流出，顧立雄說明，沒有辦法幫國防部以外的人回答。

顧立雄強調，國防部會循台美既有綿密制度性交流機制，提出所要籌購的項目。至於報導當中所提到的F-35戰機，顧立雄說明，沒有辦法對特定任何武器裝備回答，但認為會提升台灣自我防衛能力的軍購項目，會和美方進行溝通。

國民黨立委洪孟楷質詢時，詢問國防部是否有提出報導所述4800億元的軍購清單。顧立雄表示，國防部沒有提出軍購清單，國防部與總統府皆曾說明，現階段並沒有提出這樣的清單給美國，或是給未來的川普政府。

顧立雄再次強調，國防部會循既有機制，跟美方就任何採購項目，進行事先溝通。（編輯：蘇志宗）1131113