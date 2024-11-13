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顧立雄：台美共同利益 確保台海和平穩定現狀

2024/11/13 12:14
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（中央社記者吳書緯台北13日電）國防部長顧立雄今天表示，台灣與美國有一個共同基本利益，就是絕不容許在俄烏戰爭、以哈衝突之外，在台海再發生戰事或任何衝突，這是非常符合美國、台灣利益，台美雙方有共同利益就是如何確保台海和平穩定現狀。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。民進黨立委王定宇質詢指出，美國總統當選人川普已宣布，福斯新聞主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）將出任國防部長，詢問顧立雄的看法。

顧立雄表示，有看到相關資料，赫格塞斯相當年輕，1980年出生，川普推舉赫格塞斯時，說明赫格塞斯是「美國優先」的強烈支持者。

顧立雄指出，「我在這邊特別提出一個觀點」，台美之間有一個共同基本利益，絕不容許在俄烏戰爭、以哈衝突之外，在台海地區再發生戰事或有任何衝突，這是非常符合美國利益，同時也符合台灣利益，台美雙方有共同基本利益，就是如何確保台海和平穩定現狀，這是應該有的共同基礎點，就可以和美方對話。

王定宇追問，若台灣重要的盟友希望台灣國防預算增長，顧立雄會如何應對。

顧立雄表示，他剛剛提到國防部現在著重在4個面向，不對稱戰力的建構、強化作戰韌性、提升後備戰力，以及有效的應對灰色地帶，但簡單區分有2面向，一是平時應對灰色地帶威脅，因為中共要與台灣打消耗戰，國軍還是要有常規性儎台應對灰色地帶，而如何有效應對灰色地帶這是一個命題，台灣要好好地跟美方溝通。

至於第2個面向，顧立雄說，是戰時要怎麼樣進行國土防衛作戰，之前提過戰時要如何削弱共軍戰力等，如何拒止中共登陸成功，這就是國軍要的有效作為，哪一些武器最能有效拒止中國登陸行動成功，這部分要跟美國溝通，國防預算會穩健成長，但要跟美國溝通，國軍需要什麼樣的武器。

針對英國「金融時報」報導，台灣可能將對美軍購提康德羅加級神盾巡洋艦、E-2D預警機、數量更多的愛國者飛彈，以及F-35戰機等軍備。

顧立雄表示，沒有辦法對金融時報報導做具體評論，但報導軍購的細節有些是「有待商榷」，依據台美之間默契，具體武器籌購在美國政府公開知會國會前，國防部援例不會對個別武器裝備籌購加以評論。（編輯：蘇志宗）1131113

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