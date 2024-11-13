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顧立雄：研議提高志願役加給 1個月內提調整方向

2024/11/13 17:24（11/13 17:51 更新）
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立法院外交及國防委員會13日審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分等案，國防部長顧立雄（左）率軍方首長備詢。中央社記者鄭傑文攝 113年11月13日
立法院外交及國防委員會13日審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分等案，國防部長顧立雄（左）率軍方首長備詢。中央社記者鄭傑文攝 113年11月13日
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（中央社記者吳書緯台北13日電）多名朝野立委認為，國軍志願役官兵薪資待遇應調整，國防部長顧立雄今天表示，研議提高志願役官兵加給，會考量加給之間的平衡，預計一個月內提出調整方向。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。民進黨立委沈伯洋質詢時指出，國軍編現比偏低，常以3人力暫代5人份業務，且現在海空威脅增加，海空軍兵力戰備出勤率大增，但海勤與飛行加給已多年未調升，是否有調整空間。

顧立雄表示，國軍有多項加給，目前正研議增加志願役加給，編現比比較低的部隊加給也要增加，已開過多次會議通盤討論；因為有些加給可以兼領，有些不行，會考量加給之間的平衡。

國民黨立委羅廷瑋質詢時，同樣關切國軍待遇偏低的情況。他說，與鄰近日、韓與新加坡等國相比，台灣軍人薪資較低，但面對的戰爭風險較高，現役軍人薪資相較民間企業偏低，不能只用「愛國心」來留人，也要考量官兵養家需求。

顧立雄說，他已經開過5、6次會議，目前在意見收攏階段，最後會提出比較具體方案；目前中士階級以下的薪資，還不到民眾經常性薪資的中位數，這也攸關基層官兵的招募與留營率，除了提升國軍地位，待遇增加「我認同要調整」。

國民黨立委楊瓊瓔詢及，國軍志願役人數逐年遞減，如何改善。顧立雄表示，今年志願役預算員額減少5000餘人，並不是比去年少了5000餘人，而是過去預算員額編列人數比較多，現在務實編列。

顧立雄也說，現在國軍實際員額數降低，所以志願役要調高待遇，這是國防部努力的方向，預計一個月內提出待遇調整方向。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，今年後備軍人教召每人一天三餐的伙食費97元，與目前物價相比還是偏低，許多民眾反映伙食不好，盼提升教召伙食費。

顧立雄表示，國軍明年副食費會全面調升，所以教召部隊的副食費也會全面調升。國防部全民防衛動員署署長白捷隆補充，明年台灣本島後備軍人教召伙食費將調增至115元。（編輯：謝佳珍）1131113

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