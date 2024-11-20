本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 卓榮泰鞠躬致歉：全案移送檢調追究責任
首頁 / 政治

立院21日審國土計畫法 蔡易餘等12綠委籲展延上路

2024/11/20 16:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院內政委員會21日將排審國土計畫法修正草案，朝野立委共提出27個修法版本，將原訂明年4月30日上路的國土計畫法，再延長2到4年不等。民進黨立委蔡易餘等人今天說，人民仍有很多疑問無法有效化解，建議展延上路。

國土計畫法明年4月30日上路，目前已有14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送。

民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺等人今天在立法院召開「國土計畫法展延、溝通、再上路」記者會，主張國土計畫要展延、未來發展更健全。

蔡易餘說，立法院內政委員會明天將審查國土計畫法修正草案，希望行政院要多加溝通，也不要有任何的預設立場，「展延（上路）也是一條選擇」，因為到目前為止，很多民眾對於國土計畫法的上路充滿疑慮，這需要中央、地方政府、內政部國土管理署等，跟人民做更多溝通跟解釋。

蔡易餘指出，更何況到目前為止，還有8個縣市未提送國土功能分區圖草案到內政部，以及人民很多疑慮還沒有辦法有效化解下，況且國土計畫法事實上也難以一致上路等情況下，明天委員會審查時，希望內政部、行政院考量多方意見，包括展延上路時間的訴求。

劉建國認為，國土計畫法要在明年4月上路，這是「絕對不可能」，因為現行國土計畫法明文規定，必須要全國一併實施，但現在有8個縣市沒有交國土功能分區圖草案。

劉建國提到，大家都希望農業得以發展，但相關設施、設備都必須要到位，保障農民權益，而國土計畫法基本上已被相關地方政府妖魔化，但這件事情應該是要朝正向發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳亭妃指出，國土計畫法是在前總統馬英九執政時代三讀通過，最高的標準與原則是要讓國家更好，但討論國土計畫法時，已經被政治化，甚至很多縣市用政治力做抵制。

陳亭妃指出，也因為資訊的落差及無法被透明，導致農民無法得到正確訊息，甚至各縣市政府的承辦人員，得到的資訊不一致、法令見解也不一致，如果這樣造成人民對國土計畫法有所誤解，她認為國土計畫法應該緩下來，讓所有單位溝通清楚，不要讓有心人做政治操作，這樣非農民之福。（編輯：翟思嘉）1131120

蔡易餘
農業部祭養登及產量查核 阻中國牡蠣、淡菜輸台環境部：中央焚化爐回饋金規定可跨縣市發放
劉建國
立院三讀地檢署得置檢察官助理 減輕檢察官負荷自救會質疑光電業者違法 盼監院介入調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：