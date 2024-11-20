立院21日審國土計畫法 蔡易餘等12綠委籲展延上路

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院內政委員會21日將排審國土計畫法修正草案，朝野立委共提出27個修法版本，將原訂明年4月30日上路的國土計畫法，再延長2到4年不等。民進黨立委蔡易餘等人今天說，人民仍有很多疑問無法有效化解，建議展延上路。

國土計畫法明年4月30日上路，目前已有14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送。

民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺等人今天在立法院召開「國土計畫法展延、溝通、再上路」記者會，主張國土計畫要展延、未來發展更健全。

蔡易餘說，立法院內政委員會明天將審查國土計畫法修正草案，希望行政院要多加溝通，也不要有任何的預設立場，「展延（上路）也是一條選擇」，因為到目前為止，很多民眾對於國土計畫法的上路充滿疑慮，這需要中央、地方政府、內政部國土管理署等，跟人民做更多溝通跟解釋。

蔡易餘指出，更何況到目前為止，還有8個縣市未提送國土功能分區圖草案到內政部，以及人民很多疑慮還沒有辦法有效化解下，況且國土計畫法事實上也難以一致上路等情況下，明天委員會審查時，希望內政部、行政院考量多方意見，包括展延上路時間的訴求。

劉建國認為，國土計畫法要在明年4月上路，這是「絕對不可能」，因為現行國土計畫法明文規定，必須要全國一併實施，但現在有8個縣市沒有交國土功能分區圖草案。

劉建國提到，大家都希望農業得以發展，但相關設施、設備都必須要到位，保障農民權益，而國土計畫法基本上已被相關地方政府妖魔化，但這件事情應該是要朝正向發展。

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陳亭妃指出，國土計畫法是在前總統馬英九執政時代三讀通過，最高的標準與原則是要讓國家更好，但討論國土計畫法時，已經被政治化，甚至很多縣市用政治力做抵制。

陳亭妃指出，也因為資訊的落差及無法被透明，導致農民無法得到正確訊息，甚至各縣市政府的承辦人員，得到的資訊不一致、法令見解也不一致，如果這樣造成人民對國土計畫法有所誤解，她認為國土計畫法應該緩下來，讓所有單位溝通清楚，不要讓有心人做政治操作，這樣非農民之福。（編輯：翟思嘉）1131120