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雲林提國土計畫增特別補償 內政部：與農業發展無關

2024/11/19 21:43
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（中央社記者陳俊華台北19日電）雲林縣政府主張國土計畫法應增訂特別犧牲補償條款。內政部次長董建宏今天說，所謂特別犧牲補償條款，事實上與農業發展無關，更是刻意誤導農民；國土計畫法每5年可通盤檢討是否符合地方需求。

雲林縣長張麗善今天向國民黨籍立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法修正草案，請立委協助提案，主張應增訂特別犧牲補償條款，作為人民因土地劃入農業發展地區，造成財產權使用限制遭公益犧牲損失時，作為請求農地使用限制的補償依據。

董建宏晚間透過新聞稿表示，對於雲林縣政府提出在國土計畫法中增訂「農業發展權」條文，農業發展權概念是來自美國學術界2008年左右的研究，發展權移轉是將土地利用的權力，永久性移轉到其他土地上，這也意味著如果將農地發展權移出後，農地永遠只能當作農業使用，日後也沒有任何調整空間。

董建宏說，此外，雲林縣府所謂的「特別犧牲」補償條款，事實上與農業發展無關，更是刻意誤導農民。

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董建宏指出，國土計畫法具每5年進行通盤檢討的機制，可以適時檢討農地劃設是否符合地方需求，採取合理的分區調整。在發展權移轉執行上，以國外經驗而言，較為破碎狹小的土地型態，也不適合發展權移轉。

董建宏強調，國土計畫是土地使用的上位指導原則，藉由國土計畫全面施行，能對土地合理運用與環境資源保育達到一定效果；通盤檢討制度也可促進土地使用符合民眾實際需求，更可有效保障土地所有權人權利。（編輯：林興盟）1131119

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