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藍白修選罷法與憲訴法 綠：將提釋憲不會束手就擒

2024/12/25 12:22
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（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨立法院黨團今天表示，藍白惡修選罷法、憲法訴訟法，聯手摧毀憲法，讓憲法法庭無法運作，導致現在的民主台灣比戒嚴時期更戒嚴，民進黨團不會束手就擒，正對這2案進行釋憲的準備作業。

律師出身的民進黨立法院黨團書記長蔡易餘認為，憲法訴訟法這次修法有一個破綻，即憲訴法第43條關於暫時處分的規定沒有修正，因此有機會突破，讓現在的8位大法官依照專業做最終判斷。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、蔡易餘今天召開「先違憲亂政亂修法，再堵釋憲逃生門」記者會，指藍白先惡修憲法訴訟法，使憲法法庭將來要做出違憲判決的難度成為史上最高、最難，比戒嚴時期還難，再加上藍白聯手封殺大法官人事同意權案，癱瘓憲法法庭運作。

吳思瑤說，在沒有憲法法庭保障憲政精神下，藍白就可以無法無天亂修法、愛違憲就違憲，民進黨團不可能束手就擒，針對選罷法、憲法訴訟法都在進行釋憲的準備，至於行政部門要提覆議或釋憲，黨團尊重。

蔡易餘補充說明，昨天的大法官人事同意權案，7位被提名人中，民進黨團支持6位，對大法官被提名人劉靜怡投下不同意票，國民黨團則是7個不同意，民眾黨團僅支持劉靜怡。

蔡易餘也認為，「真正羞辱劉靜怡的是民眾黨立委黃國昌」，因為倘若劉靜怡出任大法官，憲法法庭也只會有9位大法官，劉靜怡還是無法行使大法官職權，而民進黨團內部對於如果只通過一位大法官被提名的話，雜音很多，因此昨天討論時，民進黨團總召柯建銘把罵名承擔在自己的身上，也用黨紀來保護黨團成員。

針對劉靜怡在社群的發文，吳思瑤說，民進黨團成員團結表達意志，沒有落入黃國昌設好的局，她希望劉靜怡在發言上應當要自制，而國家的憲政比個人的權位更為重要，對於很多人還在做個人的情緒發洩與失控，就不予置喙、不予置評。

媒體追問，在野質疑民進黨團對劉靜怡投下不同意票，是對總統賴清德的不信任，也將對賴總統產生重傷。

吳思瑤表示，「總統是提名，立法院是同意」，民進黨團踐行權力分立原則，如果全部都同意，在野黨難道不會操作說這批人都是只有黨意、綠友友嗎。

蔡易餘也說，賴總統跨越不同政治立場提名，但最後的審查是黨團做出一致決定，沒有對誰不信任。

立法院會20日三讀修正通過選罷法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

此外，當天院會也三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。（編輯：林淑媛）1131225

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