斗南分局舊廳舍變身古蹟餐廳 打造文化觀光新地標

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）雲林縣定古蹟斗南分局舊辦公廳舍活化轉型餐廳今天開幕，餐飲結合藝文展覽，吸引旅客到訪，感受古蹟的美麗與歷史魅力；縣府指出，此處可望成為雲林文化觀光新地標。

雲林縣政府發布新聞稿表示，位於台1線旁的斗南分局舊辦公廳舍活化華麗轉型成餐廳，由縣長張麗善、議長黃凱等人剪綵開幕。張麗善表示，結合藝文展覽、餐飲及體驗活動，歡迎大家感受古蹟的美麗與魅力，同時品嘗雲林在地優質食材烹調的美食。

文化觀光處長陳璧君表示，斗南分局舊辦公廳舍是雲林縣警察辦公廳舍最大、最完整的建物，見證台灣鄉鎮警政、戶政、消防、保甲等社會安全機制發展，因位處交通要道，對在地治安管理有其重要意義。

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陳璧君說，此處2009年公告登錄為雲林縣縣定古蹟，2017年耗資約新台幣5000萬元將建物修復完成，最特別的是修復過程中找到了1950年代的拘留所遺構，希望透過展覽規劃設置，讓到來的民眾都能有更多了解與接觸自身歷史文化的機會。

縣定古蹟斗南分局舊辦公廳舍，興建於1930年（昭和5年），前身是「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，1940年在派出所旁增建了保甲事務所，1950年後陸續增建刑事組、拘留所、消防隊等建築，座落形成迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，在日式建築中是相當少見且珍貴的建築群。（編輯：郭諭儒）1131210