雲林歷史建築農糧署宿舍 將活化為青創文化空間
2024/11/30 17:38
（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）農糧署位於雲林縣斗六市日治昭和年間宿舍為歷史建築，閒置多年縣府爭取文化部補助整修，共耗資新台幣1200萬修復，預計今年底完工，未來將活化做為青創文化空間。
雲林縣政府今天發布新聞稿表示，農糧署宿舍位於斗六市，95年1月24日登錄為歷史建築，屬於二戰時期「台灣住宅營團」興建的丙型住宅（標準規格型住宅），111年獲得文化部「再造歷史現場專案計畫」補助840萬元，縣府配合款360萬，進行全面整修。
文化觀光處長陳璧君表示，12月底將整修完成，目前辦理工地展，為大家展現尚未修復完成的日式建築木構造及修復過程，此處未來將做為青創文化空間，為斗六新增一處文化節點。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
文觀處說，此建築物原為雙拼宿舍，現況左側房屋已拆除，其外觀及室內特徵為日式木造建築，為單體獨棟建物；宿舍結構系統主要包括屋架系統、日式軸組系統、日式木造壁構成的屋身結構及基礎結構所組成。
此外，依據「台灣日日新報」、「興南新聞」及「台灣建築會誌」、「台灣省行政長官公署檔案」等日治時期及光復後文獻檔案，及農糧署宿舍住戶與斗六市公正里居民訪談，進行興建沿革考察，農糧署宿舍為昭和18年（1943年）竣工斗六住宅營團住宅46戶之一，為台南州斗六稅務出張所宿舍，光復後改為斗六市公家機關共用宿舍區。（編輯：謝雅竹）1131130
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。