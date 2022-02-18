中國重申 解決烏克蘭危機需重回新明斯克協議

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（中央社台北18日電）針對烏克蘭危機，中國駐聯合國大使張軍17日重申立場，呼籲各方落實「新明斯克協議」。他也指北約擴張是烏克蘭危機的主因，並以此類比，不點名批評美國在亞太結盟破壞和平穩定。

據中國常駐聯合國代表團網站，張軍17日出席聯合國安理會討論烏克蘭危機時，作上述表示。

張軍重申中國主張回到「新明斯克協議」的立場，指這是各方公認、解決烏克蘭問題有約束力的基礎性政治文件，並經安理會第2202號決議一致認可；但遺憾協議中大部分條款未得到真正落實，當前又在接觸線發生新的違反停火事件。

「新明斯克協議」是指2014年烏克蘭東部內戰後的隔年二月，德法兩國斡旋烏克蘭政府和分離勢力掌控的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩州，以及俄羅斯政府與歐洲安全與合作組織（OSCE）共同制定系列措施，簽署「新明斯克協議」。

美國有線電視新聞網（CNN）日前分析，「新明斯克協議」執行的困難在於烏俄兩國對賦予上述兩州自治權的順序不同：烏克蘭主張應先重新掌握該區主權、俄國撤軍後，再舉行選舉；但俄羅斯否認在當地有駐軍，並主張先選舉並賦予當地自治權。這造成協議難以執行，戰火難滅。

張軍在安理會上強調，「要解決烏克蘭問題，還是要回到落實新明斯克協議這一原點上」，盼有關方面透過對話協商，解決協議執行中出現的分歧，制定路線圖和時間表，為「政治解決」烏克蘭危機創造條件。

張軍也批評，北大西洋公約組織（NATO）擴員是處理目前烏克蘭危機繞不開的問題，北約在冷戰後一再擴張，與維護共同安全的時代潮流背道而馳。

張軍並且不點名批評美國，指「個別國家」在亞太拉幫結夥、搞小圈子，嚴重威脅區域和平穩定，損人不利己。（編輯：沈朋達/周慧盈）1110218