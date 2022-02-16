更多編輯台推薦新聞：
受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界
國際

受環球飛行少女啟發 16歲弟將獨自駕機繞全世界

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/83

【特派談新事S1E28】出兵又撤軍演哪齣——蒲亭的幾套劇本

2022/2/16 19:30（2/16 19:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
圖為俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：烏俄大戰有完沒完？

俄羅斯與烏克蘭炎上，美國總統拜登說美俄若為烏克蘭遭遇互射，會是第三次世界大戰，而穿梭其中的歐洲大國又扮演何種角色？喊打又喊撤的蒲亭是在演哪齣？

烏克蘭的民主之路，被化身和平使者的俄羅斯以流氓姿態黑化，這場非傳統軍事威脅的混合戰爭，早就開打，而不斷被俄羅斯拿來在中國面前刷存在感的台灣，是否能拆解蒲亭一次又一次的放話與動作背後的本質問題？

｜本集重點｜
（00：00：32）除重建蘇聯2.0 蒲亭還想……
（00：05：51）一個「明斯克協議」各自表述
（00：10：14）歐大頭刷存在感 中竟瞧不起俄
（00：17：08）戰爭熄火？ 得觀察這兩個重點
（00：21：45）回溯歷史談血統：要一家親多久
（00：29：45）多黨只是假象 在俄認真你就輸了
（00：34：26）一個崇拜權力 一個搞民粹主義
（00：40：12）握有俄軟肋 歐洲為何不早處理
（00：47：04）烏俄問題的光明與黑暗v.s.台灣

▶立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶更多【中央社好POD】精彩內容

‧後製團隊：中央社影音中心‧音訊剪輯：吳桓中| 文字企劃：張若瑤

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。
▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。
▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S1E27】全是大土豪？——你不知道的印尼華人【特派談新事S1E26】韓國反感大選：救禿頭能當總統？【特派談新事S1E25】名人離婚劇場：友好拆夥vs.爆料翻臉【特派談新事S1E24】蘇聯解體30年 帝國到底死了沒？俄烏兩大產糧國情勢緊張 小麥玉米價格聞風波動衛星影像顯示 俄軍在邊境前線頻繁活動防俄國進攻烏克蘭 德國總理蕭茲將會蒲亭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀