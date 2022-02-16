【特派談新事S1E28】出兵又撤軍演哪齣——蒲亭的幾套劇本
2022/2/16 19:30（2/16 19:35 更新）
圖為俄羅斯軍隊。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員
主題：烏俄大戰有完沒完？
俄羅斯與烏克蘭炎上，美國總統拜登說美俄若為烏克蘭遭遇互射，會是第三次世界大戰，而穿梭其中的歐洲大國又扮演何種角色？喊打又喊撤的蒲亭是在演哪齣？
烏克蘭的民主之路，被化身和平使者的俄羅斯以流氓姿態黑化，這場非傳統軍事威脅的混合戰爭，早就開打，而不斷被俄羅斯拿來在中國面前刷存在感的台灣，是否能拆解蒲亭一次又一次的放話與動作背後的本質問題？
｜本集重點｜
（00：00：32）除重建蘇聯2.0 蒲亭還想……
（00：05：51）一個「明斯克協議」各自表述
（00：10：14）歐大頭刷存在感 中竟瞧不起俄
（00：17：08）戰爭熄火？ 得觀察這兩個重點
（00：21：45）回溯歷史談血統：要一家親多久
（00：29：45）多黨只是假象 在俄認真你就輸了
（00：34：26）一個崇拜權力 一個搞民粹主義
（00：40：12）握有俄軟肋 歐洲為何不早處理
（00：47：04）烏俄問題的光明與黑暗v.s.台灣
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‧後製團隊：中央社影音中心‧音訊剪輯：吳桓中| 文字企劃：張若瑤
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