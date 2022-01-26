【特派談新事S1E26】韓國反感大選：救禿頭能當總統？

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員

主題：總統大選花招百出

韓國川普PK鐵血檢察官，誰會在3月9日登上總統寶座？共同民主黨（進步派）和國民力量黨（保守派）候選人李在明與尹錫悅，兩強相爭的變數是第三勢力中屢敗屢戰的安澤秀嗎？

李在明說了哪句話，讓他在國際媒體大大曝光？而支持度上下擺幅大的尹錫悅，怎麼加溫選情？不怕北韓飛彈打過來的年輕人，連首爾地下室都沒得住了，他們又在乎什麼？親美或親中，兩種立場打得都是模糊策略，一個是主動選邊，一個是被動等人選邊……。

5年選1次且不能連任的韓國總統大選結果，會牽動台灣嗎？

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：吳桓中| 文字企劃：張若瑤

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