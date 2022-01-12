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中央社好POD2/72

【特派談新事S1E24】蘇聯解體30年 帝國到底死了沒？

2022/1/12 17:40（1/12 17:43 更新）
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30年前，蘇聯最高蘇維埃上議院宣布蘇聯正式解體。俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭3個蘇聯創始成員國的領導人於1991年12月8日簽署指標性的「別洛韋日協定」。（圖取自維基共享資源；作者RIA Novosti archive，CC-BY-SA 3.0）
30年前，蘇聯最高蘇維埃上議院宣布蘇聯正式解體。俄羅斯、白俄羅斯及烏克蘭3個蘇聯創始成員國的領導人於1991年12月8日簽署指標性的「別洛韋日協定」。（圖取自維基共享資源；作者RIA Novosti archive，CC-BY-SA 3.0）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：陳韻聿／中央社倫敦特派員

主題：蘇聯解體30年 帝國到底死了沒？

蘇聯解體超過30年了，尚有一個懸而未解的謎題，它，到底是怎麼崩壞的？帝國死透了嗎？蒲亭為何強力宣揚二戰，讓小朋友穿軍服拿擬真的槍，最後目的是？跟俄羅斯談判，不能用常理，必須要用流氓的邏輯，西方國家最常搞錯的幾件事是？

‧後製團隊：中央社影音中心‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

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