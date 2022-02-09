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【特派談新事S1E27】全是大土豪？——你不知道的印尼華人

2022/2/9 19:14（2/9 19:33 更新）
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在印尼華人之中，真正有錢的只有5%，超過半數是打工族，這和當地共產主義的興衰有些關聯。圖為印尼雅加達唐人街。（中央社檔案照片）
在印尼華人之中，真正有錢的只有5%，超過半數是打工族，這和當地共產主義的興衰有些關聯。圖為印尼雅加達唐人街。（中央社檔案照片）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：邱烈豐／印尼知名廣播電台主持人、活動主持人、創作歌手

主題：印尼華人的辛酸血淚

你對印尼華人的想像是什麼？像大亨H先生坐擁私人島，還有穿制服的警察護航與駐守？或是吃貴鬆鬆的美食搶付錢，嚷嚷讓服務生抽信用卡結帳？印尼華人到底多有錢，光看2021年富豪排行榜前10名，就有7個是華人。

然而，在印尼華人之中，真正有錢的只有5%，超過半數是打工族，這和當地共產主義的興衰有些關聯，包括消失的華語與隱形的歧視。

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‧後製團隊：中央社影音中心
‧影片製作：吳桓中 | 音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

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