北約秘書長憂 俄羅斯企圖為入侵烏克蘭找藉口

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）烏克蘭東部的親俄分離主義分子今天指控烏克蘭政府軍朝他們開火，對此北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格憂慮俄羅斯可能企圖為入侵烏克蘭尋找藉口，因俄國無實質撤軍跡象。

烏東親俄民兵指控烏克蘭政府軍今天用迫擊砲轟擊烏東，違反停戰協議，烏克蘭當局雖隨後否認，但俄烏情勢仍未降溫。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天出席北約國防部長會議，媒體詢問他是否擔心這項訊息可能被俄羅斯當做發動攻擊的藉口。

史托騰柏格表示憂心，指俄羅斯可能企圖為入侵烏克蘭找藉口，因北約看到俄羅斯在烏克蘭及周邊地區部署強大的軍力，在烏克蘭有許多俄羅斯的情報人員，可能企圖編造訊息，為入侵烏克蘭提供理由。

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俄羅斯近日宣稱部隊正在撤離烏克蘭周圍地區，但北約及美國等西方國家質疑，史托騰柏格今天表示，儘管莫斯科表示他們撤軍，但到目前為止，還沒有看到撤軍或軍事行動降級的跡象。

史托騰柏格說，即使俄國將戰車放在火車上，然後朝某個方向移動，這也不能證明部隊撤退，目前不是真正的降級，因為這些軍力一直在移動，還在進出，北約希望看到實質的撤軍，迄目前為止並非如此。（編輯：張佑之）1110217