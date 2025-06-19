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金管會准永豐金併京城銀 國內據點191處躍升國銀第2

2025/6/19 19:23
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（中央社記者蘇思云台北19日電）金管會今天宣布，同意永豐金以股份轉換方式取得京城銀100%股權，業者初步估明年底前完成合併。永豐金合併京城銀後，總資產增至新台幣3.5兆元，排名從第14名往前至第13名，永豐銀國內營業據點增至191家分行，排名從第12名大躍進到第2名，僅次於合庫銀。

永豐金控與京城銀分別在今年3月3日召開股東臨時會通過股份轉換案，股份轉換完成後，京城銀行將成為永豐金控100%持股的子公司。永豐金4月7日把合併案送件至金管會，歷經近2個半月審查，金管會今天同意合併案。

媒體關注總交易金額與合併基準日，金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上表示，交易案是8成股份、2成現金，折合總交易金額約599億元；合併基準日牽涉雙方業務準備與系統整合，主要由業者訂定，通常合併基準日當天，被併方（京城銀）就會下市。

根據永豐金所報資料，永豐銀與京城銀在營業據點分布與放款業務發展具互補性，2家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，國內營業據點增加至191處，排名從第12名前進到第2名，僅次於合庫銀。

王允中指出，永豐金併購京城銀在業務及通路分布都具綜效，京城銀屬於南部起家銀行，整體分行據點會更平均，加上京城銀以企金為主，對永豐也帶來加分效果。

合併後銀行資產增至3兆元，排名第13名前進到第12名，存款市占率由3.74%提高至4.24%，從13名前進到12名，放款市占率由3.79%提高至4.37%，從14名前進到12名。

外界關注合併流程與時間，王允中指出，先是金控併銀行，再來是子公司2家銀行再合併，業者希望明年底前完成合併，時間點為初步預估。

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有關京城銀行員工權益保障措施，永豐金承諾繼續留任京城銀行全體員工約700人。

金管會表示，對於金融機構基於發展需要進行併購，持續尊重市場機制，並注意整併程序的公平、公開及透明，期許金融機構透過整併提升競爭力。（編輯：林家嫻）1140619

王允中
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