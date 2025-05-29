併購後京城銀衰退受關注 永豐金：可控範圍符合調查

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（中央社記者羅元駿台北29日電）永豐金股東今天質疑，即將合併的京城銀今年前4月獲利衰退，永豐金財務長許如玫表示，主要是首季資本市場動盪影響投資收益，以及處分風險性資產的損失，整體京城銀損益還在可控範圍內、符合盡職調查結果。

永豐金今天舉行114年股東常會，董事長陳思寬、總經理朱士廷等人出席。2024年稅後淨利達新台幣222.29億元、續創歷史新高，每股盈餘（EPS）為1.75元；會中通過發配去年盈餘現金股利0.91元、股票股利0.34元，合計1.25元。

京城銀今年前4月稅後淨利為8.1億元、年減達65.9%，有股東關心併購案後，京城銀的盈餘卻衰退。

許如玫回應，京城銀核心收益的淨利息收入（NII）與手續費收入仍維持穩定成長，主要差異是投資損益，因為首季資本市場狀況不好而有影響。

許如玫進一步表示，當時盡職調查（DD）時就有看到京城銀有風險性資產，投資指引也與永豐銀有差距，雙方盼在轉換基準日前可以陸續處分，所以產生處分損失、影響獲利。她強調，京城銀的稅後淨利還在可控範圍內、符合DD結果。

股東也關心合併後京城銀工會不應該解散，以落實員工安置計畫。朱士廷表示，「工會要不要解散，不是我說的算」，目前工會的程序就是自主，而京城銀還是間獨立公司，只是雙方股東會通過合併案，主管機關也正在核准當中。

朱士廷說，2家銀行的體質與經營方式會需要調整，過程中共同面對，也感謝雙方股東的支持，目前還算順利、等待核准函中。

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陳思寬致詞時表示，全球景氣及地緣政治勢將帶來諸多不確定性，經濟與市場表現將較2024年更加充滿挑戰，永豐金將以新一輪3年策略來因應，聚焦效率、科技、整合、跨境及永續等5大主軸。

永豐金與京城銀今年3月舉行股東臨時會均通過合併案，公平會3月底宣布不禁止結合，接下來將待金管會審查同意，一旦通過主管機關核准，合併案計畫於2025年第4季前完成股權轉換。（編輯：楊蘭軒）1140529