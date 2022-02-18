烏東情勢緊繃 拜登將與多國領袖通話 美俄外長下週會談

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（中央社莫斯科/基輔18日綜合外電報導）烏克蘭東部昨晨砲擊事件再度引發西方疑慮，擔憂俄羅斯即將入侵烏克蘭。美國總統拜登今天將與世界領袖通話商討對策，美國國務卿布林肯下週也將與俄國外長會談。

路透社報導，拜登表示，俄國準備製造藉口，可能趁勢攻擊烏克蘭。

烏克蘭政府軍和烏克蘭東部的親俄分離主義分子昨天凌晨交火消息引發外界不安。西方國家先前表示，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭。

後冷戰關係中數一數二嚴重的危機正在歐洲上演。俄羅斯向北大西洋公約組織（NATO）和美國尋求安全保證，包括承諾永遠不讓烏克蘭加入北約，美國和盟邦則表示願意討論武器管制和建立信任措施。

儘管俄羅斯指控西方歇斯底里，並說麾下一些部隊已返回基地且不打算入侵烏克蘭，許多西方國家仍堅稱俄國持續集結軍力，可能準備進攻。

拜登在白宮告訴媒體：「我們有理由相信，他們（俄國）擬透過栽贓來取得入侵藉口。我們掌握的種種跡象顯示，他們準備前進烏克蘭、攻擊烏克蘭。」

拜登指示布林肯（Antony Blinken）臨時改變行程，在聯合國安全理事會會議上談論俄羅斯可能採取的行動。

布林肯在會上說，美方情資顯示，俄軍準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊。

美國研判俄羅斯很可能本週入侵烏克蘭。（中央社製圖）

布林肯說：「有可能是捏造俄羅斯境內有所謂的恐怖分子轟炸事件、假裝發現萬人塚、聲稱平民遭遇無人機空襲，或假裝出現化學武器攻擊，甚至真的發生。俄羅斯可能將此事形容為種族清洗或種族滅絕。」

俄羅斯副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）表示，布林肯的說法令人遺憾且危險。

西方持續尋求外交途徑努力化解危機，拜登今天將主持一場電話會議，與加拿大、法國、德國、義大利、波蘭、羅馬尼亞、英國、歐洲聯盟及北約的領袖磋商。布林肯則將在今天登場的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤其他國家外長。

美國國務院表示，布林肯下週也將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論這場危機，「前提是俄羅斯未進一步入侵烏克蘭」。

不過美俄關係又遭遇打擊。美方昨天表示，俄羅斯「無端」驅逐美國駐莫斯科大使館副館長高曼（Bart Gorman）；一名國務院高階官員表示，高曼上週已離開俄國。

俄國則稱此舉是回應美國驅逐一名俄國駐華府高官。俄方說美國在打「簽證戰」，強迫此人尚未交接就離境。

美國國務院發言人表示，在美國待超過3年的俄國外交人員必須離境，而俄國是將待不到3年的美國外交人員驅逐出境。

在烏克蘭，烏東親俄分離主義分子和烏克蘭政府軍互控在停火線附近開火。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，親俄勢力砲擊一所幼稚園，此舉是一大挑釁。

烏東分離主義分子指控政府軍在24小時內4度攻擊他們的據點，基輔當局予以否認。路透社提到，雙方說法都無法證實。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110218