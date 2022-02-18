加強北約東翼 德軍增援部隊抵立陶宛

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（中央社維爾紐斯17日綜合外電報導）在俄羅斯可能入侵烏克蘭的陰影下，德國一支由130名官兵和60部車輛組成的部隊今天抵達立陶宛，兵力已達北約計畫增援至立陶宛的一半。

路透社報導，在烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子交火後，美國總統拜登今天表示所有跡象都表明俄羅斯正計劃入侵烏克蘭，包括可能製造假事端為入侵烏克蘭找藉口。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說，德國總理蕭茲（Olof Scholz）今天在布魯塞爾向他保證，已授權德國軍隊為保衛立陶宛而戰。

瑙塞達說：「德國軍隊在我們的領土上保衛我們，如果情勢對立陶宛構成威脅，他們絕對準備好履行職責。」

北約駐立陶宛部隊德國指揮官安德烈（Daniel Andrae）表示，德國增援行動將持續到本週末，預計增派350多名官兵和100輛車來強化在立陶宛的北約部隊。

他告訴路透社：「我們已證明有能力在短時間內從遠方調遣部隊。」

面對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境持續集結的態勢，以美國為首的北約持續加強其東翼成員的防禦。

砲兵和偵察部隊車隊15日從德國東部出發，通過陸路穿越波蘭。接下來2至3天，重運量的運輸車還會再運上榴彈砲。

立陶宛國防部副部長艾布克維斯（Margiris Abukevicius）今天說：「盟國在立陶宛的軍事存在，（對俄羅斯）是個非常重要的嚇阻因素。」

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）表示，未來3個月內，挪威也會在以德國為首的北約作戰單位增派50至60名自家官兵，當地北約部隊總數料達1610人。

英國同時表示，將把鄰近愛沙尼亞的部隊規模擴大一倍，當地的北約作戰部隊是以英國為首。

俄羅斯兼併克里米亞後，北約於2017年在愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和波蘭組建4個多國戰鬥部隊。這支前哨軍力擁有多輛坦克和5000多名士兵，目的是爭取時間，在增援部隊抵達前擋下任何攻擊（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110218