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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄羅斯願在烏軍投降下談判 烏克蘭願談對北約中立

2022/2/25 21:58（2/25 22:16 更新）
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圖為烏克蘭軍隊在基輔的橋上備戰。（美聯社）
圖為烏克蘭軍隊在基輔的橋上備戰。（美聯社）
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（中央社莫斯科/基輔25日綜合外電報導）俄羅斯外長今天表示，莫斯科準備好和烏克蘭談判，條件是烏軍先投降。烏克蘭總統府顧問則說，基輔願意與莫斯科協商對北大西洋公約組織（NATO）保持中立地位議題。

法新社報導，正當俄羅斯入侵部隊在烏克蘭首都基輔挺進，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科一場記者會上表示：「我們準備好隨時談判，只要烏克蘭武裝部隊回應我們的要求，放下他們的武器。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則告訴路透社，烏克蘭想要和平，也準備好和俄羅斯談判，包括對北約保持中立地位議題。

波多利雅科透過簡訊表示：「如果有可能談判，就應該舉行。若莫斯科當局說想要舉行談判，包括中立地位議題，我們不怕，我們也可以談這件事。」

他還說：「我們準備好進行對話，這是我們一貫追求和平的一部分。」

烏克蘭脫離蘇聯獨立後放棄核武，交換歐洲國家的安全保證。但烏克蘭目前既不屬於北約，也不屬於歐洲聯盟（EU）；它想加入兩者，因而大大觸怒前領主俄羅斯。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110225

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