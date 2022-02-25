俄侵烏之際 中國微博成西方國家另一外交戰場

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（中央社台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，歐、美、俄、烏等多國駐中國使館，及聯合國、歐盟及英首相強生的官方新浪微博，近日就俄烏局勢頻發文，英俄甚至在微博筆戰，微博儼然成西方國家在中國的外交戰場。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）21日簽署政令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國。

24日蒲亭宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，俄烏陷入戰爭，而中國至今沒有公開挺俄或加入制裁，其態度備受關注。

歐美多國及國際組織近日紛紛借助官方新浪微博發聲，其中烏克蘭駐中國大使館的官方微博「烏克蘭信使」，由16日至24日發出最少7條訊息，最新一條就俄羅斯的侵略行為向聯合國發出公開呼籲。這個微博上一次發文，是2021年12月有關聯合國教科文組織的內容。

由22日至今天，多國駐中國使館的官方微博都相繼就俄烏局勢發出訊息，包括法國發出至少15條、美國發出至少7條、德國至少6條，英國發出至少3條。

聯合國的官方微博由18日至24日，發出超過20條與俄烏局勢有關的訊息。歐盟的微博帳號「歐盟在中國」由4日至今天發出5條訊息，今天在微博中表示，「歐盟各國駐華團長和大使聲援烏克蘭駐華臨時代辦。歐盟呼籲國際社會，包括中國，要求俄羅斯立即停止其對主權獨立的烏克蘭進行的無端、非法和霸道軍事侵略」。

強生（Boris Johnson）是少數就俄烏局勢多次在其官方微博發文的領袖，英俄更曾在微博「開戰」。

微博帳號「英國首相」15日發文，呼籲蒲亭展開對話，「我們正處於懸崖的邊緣，但普京（蒲亭）總統還有時間退一步思考。我們敦促所有人參與對話——俄羅斯政府應避免做出對本國造成災難性錯誤的決定。」這是「英國首相」相隔3個月首次發文。

俄羅斯駐北京大使館16日下午連發兩條訊息反擊，其中一條訊息表示「西方對俄羅斯開展信息戰的另一個例子是唐寧街的聲明」，並形容這類西方的宣傳行動是「信息恐怖主義」。另一條訊息說，俄國沒有進行任何重大軍事活動。

當時有網友留言，「我做夢都沒想到開戰竟是在微博上」。

強生由15日至今天發出最少4條微博，24日他在微博表示，「我對烏克蘭發生的可怕事件感到震驚。普京（蒲亭）總統選擇了一條流血和破壞的道路，對烏克蘭發動了這場無端的進攻。英國和盟友將做出果斷回應。」

今天他再發文表示，「烏克蘭是一個幾十年來享有自由和民主、以及擁有選擇自己命運權利的國家。我們－和全世界－不能讓這種自由就這樣被扼殺。我們不能也不會袖手旁觀。」

俄羅斯駐中國大使館的官方微博，由16日至今天就俄烏局勢發出8條訊息，主要重申蒲亭的立場。

新浪微博是中國主要的社交平台，截至2021年3月月活躍用戶達5.3億。中國當局一直監控微博上的言論。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110225