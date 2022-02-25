烏克蘭蛇島士兵全陣亡 最後音訊曝光嗆俄軍髒話[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：CNN

（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯昨天入侵位於黑海的烏克蘭蛇島（Snake Island），島上13名士兵全數陣亡。根據一段曝光的錄音檔，俄國軍艦接近蛇島時，逼迫烏軍投降，但烏軍仍堅守崗位，甚至回嗆髒話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據這段錄音檔，當時俄軍接近蛇島向烏克蘭士兵喊話：「這是艘軍艦，這是俄國軍艦，我建議你們放下武器投降，避免不必要死傷。否則你們將會遭到轟炸。」

一名烏克蘭士兵回應說：「俄國軍艦，你們去死吧。」這是從這座島上傳出來的已知最後訊息。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天表示，島上13名烏克蘭士兵全數捐軀。

澤倫斯基說：「蛇島全數邊防軍英勇陣亡，卻都沒有棄守，他們將獲追授烏克蘭英雄。」

蛇島位於黑海西北方，距離烏克蘭本土48公里，在克里米亞以西約300公里處。烏克蘭領土克里米亞在2014年遭俄羅斯吞併。

雖然蛇島面積只有約18公頃，但無黨派智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）去年的一份報告稱，蛇島是「烏克蘭在（黑海）海上領土主張的關鍵」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110225