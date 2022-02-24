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蒲亭宣布 將對烏克蘭採取特種軍事作戰
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烏克蘭危機
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烏克蘭危機4/300

土耳其總統：不認可俄羅斯破壞烏克蘭主權完整

2022/2/24 10:50
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（中央社安卡拉23日綜合外電報導）俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離區獨立後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天告訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他不認可破壞烏克蘭主權完整的作法。

路透社報導，蒲亭的決定引發西方強權一波制裁。在黑海與俄、烏相鄰的北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其原則上反對制裁，但稱俄羅斯此舉令人無法接受，同時表達願居中協調。

土耳其總統府聲明指出，艾爾段在電話中告訴蒲亭，這個地區發生軍事衝突無益任何人，重申土耳其願協助解決危機。艾爾段還表示，他重視與蒲亭在區域議題上的密切合作，盼能持續下去。

「艾爾段總統重啟透過對話解決爭端的訴求，表示把外交放在首位是很重要的，且（土耳其）維持在北約具建設性的立場。」

國際傳真社（Interfax）引述克里姆林宮報導，蒲亭稱華府和北約企圖罔顧俄羅斯的安全要求，向艾爾段表達失望之意。

稍早時，媒體引述艾爾段的話說，土耳其不會放棄與俄羅斯或烏克蘭的關係，同時批評西方在外交上與莫斯科幾無成果。

土耳其廣電公司引述艾爾段報導：「不太可能放棄兩方中的任何一個（國家）。」他呼籲俄、烏兩國恢復協商，敦促北約在今天峰會後，「確定自己的立場」並「將盡一切所能」。

此外，烏克蘭駐土耳其大使包德納（Vasyl Bodnar）表示，基輔視俄羅斯戰艦出沒黑海近烏克蘭海岸為威脅，若莫斯科入侵，烏克蘭會要求安卡拉對俄羅斯船艦封鎖兩處海峽。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110224

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