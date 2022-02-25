阿根廷總統：要求俄羅斯結束所採取的行動

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯25日專電）阿根廷總統針對俄羅斯進攻烏克蘭，於推特上呼籲各方不要使用武力，阿根廷外交部也要求居住烏克蘭當地阿根廷人進行撤離。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）在24日個人推特呼籲俄羅斯結束對於烏克蘭所採取的行動，讓雙方面對面談話。

艾柏托．費南德茲表示對於烏克蘭發生戰爭感到遺憾，並認為國家間的對話、尊重主權、完整領土、國家安全和保障人權才是公正及長久解決衝突之道。

阿根廷外交部表示針對居住在烏克蘭83名阿根廷人，協助撤離並提供全面性協助。居住於阿根廷的烏克蘭人也將在25日傍晚於首都布宜諾斯艾利斯集結遊行，表達拒絕俄羅斯於國家領土上的所有軍事行動，並要求緊急疏散平民，呼籲和平。

阿根廷眾議院議長馬沙（Sergio Massa）強烈譴責俄羅斯單方面侵略，同時指出，當各國若不遵守民主原則，不尊重主權和人權，產生創傷，需要幾十年才能癒合。

在俄羅斯開戰烏克蘭前，阿根廷總統曾與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，堅持多邊主義外交政策的艾柏托．費南德茲並說到，希望阿根廷能成為俄羅斯在拉丁美洲的一道關口。

國家報（La Nacion）報導說到，執政黨中，屬於親俄派路線副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）對於烏克蘭戰爭，目前選擇沉默，證實了副總統真正與莫斯科有著最深厚的關係。（編輯：黃自強）1110225