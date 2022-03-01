俄入侵烏克蘭 聯合國特別會議巴西籲立即停火

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巴西駐聯合國代表費柳（圖）2月28日在聯合國特別會議上發言呼籲「在俄羅斯軍隊入侵的國家進行有利於和平的外交談判」，並再次要求立即停火。（圖取自聯合國網頁un.org）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）聯合國大會今天召開特別會議，表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，巴西重申25日在安理會會議上的投票，加強反對俄對烏開戰的立場，呼籲進行外交談判並立即停火。

巴西駐聯合國代表費柳（Ronaldo Costa Filho）28日在聯合國特別會議上發言呼籲「在俄羅斯軍隊入侵的國家進行有利於和平的外交談判」，並再次要求立即停火。

費柳說：「東歐緊張局勢迅速升級，可能使全人類陷入危險之中，沒有任何國防理由可以證明俄羅斯使用武力侵犯任何聯合國成員國的領土完整性和主權是正當的，國際社會需要在為時已晚之前不惜一切代價阻止，相信安理會尚未用盡所有可以達成和平的外交和談判工具。」

費柳還說：「我們正在目睹一連串的罪行，如果不加以制止，可能會演變成更嚴重的衝突，讓更多人陷入水深火熱之中，違背我們所主張的和平和在聯合國憲章中的最基本原則。」

在2月25日的聯合國安理會會議上，俄羅斯否決了譴責俄羅斯入侵烏克蘭的一項決議，並且是15個成員國中，唯一一個投票反對該決議的國家，但俄羅斯的投票擁有否決權。

費柳在投票時說：「面對俄羅斯的侵略，安理會應緊急採取行動，解決當前東歐危機，除了外交之外別無選擇；巴西再次呼籲完全停止敵對行動、撤軍和立即恢復外交對話。」

巴西環球新聞（GloboNews）評論家卡塔涅德（Eliane Cantanhede）評估，巴西的投票是國際社會強烈要求巴西對俄羅斯入侵採取更堅定立場的結果。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）25日致電巴西外交部長佛蘭薩（Carlos França），討論俄羅斯入侵烏克蘭引發的危機。同日，歐盟、德國、英國和法國的代表也在巴西首都巴西利亞會面，對巴西施壓，讓巴西表明立場。

此外，烏克蘭駐巴西利亞大使館也不斷要求巴西政府更堅決地譴責俄羅斯總理蒲亭（Vladimir Putin）的行為。（編輯：馮昭）1110301