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蒙面歹徒持槍闖民宅傷人行搶 苗警跨轄逮4嫌

2024/4/30 10:14（4/30 10:46 更新）
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苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入打傷張姓男子，警方調查發現嫌犯與被害人疑似有毒品交易糾紛，雙方談判破裂，進而闖入民宅內行搶，經調閱監視器，先後在彰化市及台中市梧棲區等地，順利將4名共犯全數拘捕到案。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月30日
苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入打傷張姓男子，警方調查發現嫌犯與被害人疑似有毒品交易糾紛，雙方談判破裂，進而闖入民宅內行搶，經調閱監視器，先後在彰化市及台中市梧棲區等地，順利將4名共犯全數拘捕到案。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月30日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入打傷張姓男子，警方調查發現嫌犯與被害人疑似有毒品交易糾紛，雙方談判破裂，進而傷人行搶，已循線逮捕4名嫌犯到案。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，26日清晨接獲民眾報案，稱在銅鑼地區一戶民宅，遭到4名蒙面歹徒持槍闖入，造成報案人張姓男子（50歲）頭部受挫，隨後歹徒搶奪張男所持現金及金飾等物品，駕車逃逸。

警方調查，案發時有張男、鄭姓屋主（46歲）及羅嫌（52歲）等3人，疑因債務糾紛在屋內談判，羅嫌見談判破裂後，竟與在外埋伏的黃嫌（39歲）、周嫌（48歲）、楊嫌（46歲）及蔡嫌（41歲）等4名歹徒進入民宅內行搶，造成屋內張男受傷。

查緝員警經調閱監視器，發現涉案車輛使用遭竊號牌，並逃逸到台中地區，立即通報台中市警察局清水分局協助，並於28、29日，先後在彰化市及台中市梧棲區等地，順利將4名共犯全數拘捕到案。

警方起獲作案用空氣手槍及頭套等證物，但嫌犯辯稱只是要教訓對方，並未搶奪財物，由於雙方說詞有異，對於案情說明更是避重就輕，訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並聲請羈押。（編輯：林恕暉）1130430

苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入，打傷張姓男子，警方起獲作案用空氣手槍及上衣、頭套等證物，訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並聲請羈押。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月30日
苗栗縣銅鑼鄉一戶民宅日前遭4名蒙面歹徒持槍闖入，打傷張姓男子，警方起獲作案用空氣手槍及上衣、頭套等證物，訊後依加重強盜罪、妨害自由等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並聲請羈押。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月30日
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