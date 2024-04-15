立院初審 電子文件及簽章法律效力等同實體

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（中央社記者王承中台北15日電）立法院交通委員會今天初審通過電子簽章法修正草案，明定符合規定的電子文件、電子簽章，在功能上等同於實體文件及簽章，不得僅因其電子形式而否認其法律效力。

為增進電子簽章普及運用，明定電子文件及電子簽章功能上等同實體文件及簽章，以確認電子簽章的法律效益，立法院交通委員會今天初審通過電子簽章法修正草案，全案經過委員會逐條討論，不需送朝野協商。

初審條文明定，數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化，而電子文件及電子簽章，符合規定者，在功能上等同於實體文件及簽章，不得僅因其電子形式而否認其法律效力。

初審條文明定，經政府許可具備憑證機構所簽發憑證的數位簽章，具有「推定」為親自簽名或蓋章的效力。

為提升智慧政府對電子文件、電子簽章的應用，初審條文也規定，行政機關欲排除使用電子簽章法，應以法律排除，並給予過渡期間。

初審條文明定，在本法修正施行前，行政機關依規定公告排除適用本法者，各該公告自修正施行之日起算一年後停止適用。但經主管機關同意者，得展延一次，展延期間二年為限。立法說明也指出，主管機關應協助中央及地方行政機關推動電子簽章之軟硬體建設，以消弭數位落差。

另外，初審條文也規定，主管機關應定期蒐集電子簽章的應用情形，辦理國際法規與市場需求等相關調查或研究，並每年公布。

數位部表示，隨著全球數位轉型趨勢，民眾對電子文件、電子簽章等數位化解決方案的需求大增，為因應數位經濟和數位服務的快速發展，本次修法將有助於社會大眾依應用需求，選用不同法律效力強度的電子簽章，增進電子簽章普及運用，充分發揮提升效率、減少成本、確保交易安全及減少環境負擔等優勢。（編輯：張均懋）1130415